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رياضة

بعد سقوط إنكلترا أمام إسبانيا... خلاف علني بين غوردون وروي كين

Lebanon 24
27-09-2026 | 03:15
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بعد سقوط إنكلترا أمام إسبانيا... خلاف علني بين غوردون وروي كين
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أشعلت خسارة إنكلترا أمام إسبانيا 2-3 في افتتاح مشوارها بدوري الأمم الأوروبية جدلاً بشأن الفارق الحقيقي بين المنتخبين، بعدما رفض روي كين تصريحات أنتوني غوردون التي أكد فيها قدرة "الأسود الثلاثة" على مجاراة بطلي العالم وأوروبا.

وبحسب "سكاي سبورتس"، تقدمت إسبانيا في الدقيقة الثانية عبر لامين يامال، مستغلاً خطأ مارك غويهي، قبل أن تقلب إنكلترا النتيجة بهدفين خلال أربع دقائق عن طريق غوردون وهاري كين، لتنهي الشوط الأول متقدمة.

وحصل المنتخب الإنكليزي على فرصة ثمينة لتعزيز تقدمه في الشوط الثاني، لكن كين أهدر ركلة جزاء بعدما انزلق أثناء تنفيذها، لتتحول المباراة بعدها لمصلحة إسبانيا.

وسجل البديل أليكس باينا هدف التعادل، قبل أن يصنع هدف الفوز لميكيل أويارزابال، صاحب الهدف الذي حسم أيضاً نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إنكلترا. ومددت إسبانيا بهذا الانتصار سلسلة مبارياتها من دون خسارة إلى 39 مباراة.

وقال غوردون إن الفارق بين المنتخبين غير موجود، مضيفاً: "كان بإمكاننا الفوز بسهولة. لو دخلت ركلة الجزاء، لربما واصلنا طريقنا نحو الانتصار. أظهرنا أننا منتخب كبير".

لكن روي كين خالفه الرأي قائلاً: "لا أتفق معه. هناك فارق بالتأكيد، فإسبانيا بطلة العالم وأوروبا".

من جهته، أقر مدرب إنكلترا توماس توخيل بأن الأخطاء الفردية كلفت فريقه المباراة، مؤكداً أن إسبانيا كانت أكثر هدوءاً وحسماً في الأمتار الأخيرة. وقال: "فعلنا كل شيء للفوز، لكن التفاصيل تحسم المواجهات على هذا المستوى".

أما مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، فرأى أن فريقه فرض سيطرته خلال معظم فترات اللقاء، باستثناء ست أو سبع دقائق نجحت خلالها إنكلترا في قلب النتيجة موقتاً.

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