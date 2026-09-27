راسل يعود من بعيد... "غراند سلام" يشعل صراع لقب "فورمولا 1"

أعاد راسل نفسه إلى واجهة المنافسة على لفورمولا 1، بعدما قدّم أفضل عطلة سباق في مسيرته وتوّج بجائزة أذربيجان الكبرى، مقلصاً الفارق مع زميله في كيمي أنتونيلي إلى 66 نقطة قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.

وبحسب تحليل نشره موقع "سكاي سبورتس"، حقق راسل أول "غراند سلام" في مسيرته، بعدما انطلق من المركز الأول، وحافظ على الصدارة طوال السباق، وسجل أسرع لفة، قبل عبور خط النهاية في المركز الأول.

وجاء الفوز بصعوبة كبيرة، إذ ألغى دخول سيارة الأمان مرتين تقدماً مريحاً كان قد بناه السائق ، ليواجه ضغطاً قوياً من ماكس فيرستابن في اللفات الأخيرة. وحسم راسل السباق بفارق عُشر ثانية فقط، في أصغر هامش انتصار تشهده فورمولا 1 منذ عام 2002.

وقال راسل إن سباق باكو جاء في توقيت مهم بعدما واجه صعوبات في التأقلم مع سيارات موسم 2026، مضيفاً: "كان من السهل أن أفقد الثقة بقدراتي، لكن ذلك لم يحدث. عملت مع مهندسيّ لتعديل أسلوب قيادتي، وأصبحت الأمور الآن أكثر تلقائية".

في المقابل، عاش أنتونيلي عطلة صعبة، إذ غاب عن جزء مهم من التجارب بسبب مشكلات تقنية، ثم تعرض لحادث في التجارب التأهيلية، ما أجبره على الانطلاق من المركز الـ16. ومع ذلك، تمكن من إنهاء السباق خامساً والحد من خسائره في صدارة البطولة.

ورأت محللة "سكاي سبورتس" تشادويك أن راسل "رفع مستواه بوضوح"، فيما اعتبر كارون تشاندوك أن صد ضغط بطل العالم أربع مرات فيرستابن منح الانتصار قيمة إضافية.

ورغم استعادة زخمه، لا تزال مهمة راسل معقدة، إذ تنتظره عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق قبل نهاية الموسم بسبب تغيير المحرك. كما يدخل السائقون فترة مزدحمة تتضمن ستة سباقات خلال سبعة أسابيع.

وقال راسل إنه لم يعد يطارد الفارق مباشرة، موضحاً: "هدفي هو الفوز بكل سباق، وما سيحدث بعد ذلك سيحدث"، مؤكداً أن الضغط بات أكبر على أنتونيلي الذي يقترب من حسم اللقب.