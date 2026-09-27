لماذا لم يحتفل لاعبو إسبانيا بهدف باينا أمام إنكلترا؟

أثار لاعبو المنتخب الإسباني التساؤلات بعدما تجاهلوا الاحتفال بهدف ، الذي منحهم التعادل 2-2 أمام ، وسارعوا إلى إعادة نحو دائرة المنتصف.

وبحسب صحيفة "ماركا" ، أوضح باينا وأرناؤ بوبيل وميكيل أويارزابال أن التعادل لم يكن هدفهم، إذ أرادوا استغلال الوقت المتبقي لإكمال العودة وانتزاع الفوز، في مشهد عكس طموح فريق المدرب .

ودخل باينا وأويارزابال من مقاعد البدلاء ونجحا في تغيير مسار اللقاء؛ فسجل باينا هدف التعادل، قبل أن يصنع هدف الانتصار لأويارزابال، لتنهي المواجهة بفوز مثير 3-2 على .

وبدا قرار عدم الاحتفال مبرراً بعد دقائق، حين أكمل المنتخب الإسباني عودته وحسم المباراة لمصلحته.