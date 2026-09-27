لماذا لم يحتفل لاعبو إسبانيا بهدف باينا أمام إنكلترا؟

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أثار لاعبو المنتخب الإسباني التساؤلات بعدما تجاهلوا الاحتفال بهدف أليكس باينا، الذي منحهم التعادل 2-2 أمام إنكلترا، وسارعوا إلى إعادة الكرة نحو دائرة المنتصف.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضح باينا وأرناؤ بوبيل وميكيل أويارزابال أن التعادل لم يكن هدفهم، إذ أرادوا استغلال الوقت المتبقي لإكمال العودة وانتزاع الفوز، في مشهد عكس طموح فريق المدرب لويس دي لا فوينتي.
ودخل باينا وأويارزابال من مقاعد البدلاء ونجحا في تغيير مسار اللقاء؛ فسجل باينا هدف التعادل، قبل أن يصنع هدف الانتصار لأويارزابال، لتنهي إسبانيا المواجهة بفوز مثير 3-2 على ملعب ويمبلي.
وبدا قرار عدم الاحتفال مبرراً بعد دقائق، حين أكمل المنتخب الإسباني عودته وحسم المباراة لمصلحته.