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رياضة

بدأت بعد الستين.. "الجدة رافعة الأثقال" تفاجئ العالم وتُتوّج بطلةً!

Lebanon 24
27-09-2026 | 04:26
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بدأت بعد الستين.. الجدة رافعة الأثقال تفاجئ العالم وتُتوّج بطلةً!
بدأت بعد الستين.. الجدة رافعة الأثقال تفاجئ العالم وتُتوّج بطلةً! photos 0
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حققت البريطانية مارتين بارونز إنجازاً رياضياً لافتاً، بعدما أصبحت في سن 65 عاماً بطلة للعالم في رفع القوة للمرة الثالثة، رغم دخولها عالم المنافسات قبل أقل من ثلاثة أعوام.

 

 

وبحسب مجلة "People"، تنحدر بارونز من مدينة ستراتفورد أبون آفون، وبدأ اهتمامها برفع الأوزان خلال فترة الإغلاق، بعدما استمعت إلى ندوة نصحت النساء في مرحلة انقطاع الطمث بتقليل الجري والتركيز أكثر على تمارين القوة.

 

 

وساعدها زميل يعمل مدرباً شخصياً في جامعة ووريك على تعلم الرفعة المميتة، قبل أن يكتشف قدرتها الكبيرة في هذه الرياضة، لتحصل لاحقاً على لقب "الجدة رافعة الأثقال".

 

 

وتُوجت بارونز أخيراً في بطولة العالم لرفع القوة التابعة لاتحاد "AWPC"، ضمن الفئة العمرية الممتدة من 65 إلى 85 عاماً، بعدما بدأت المشاركة في البطولات بدافع المتعة فقط.

 

 

وقالت إن التدريبات أحدثت تغيراً كبيراً في بنيتها الجسدية وقدراتها، مضيفة أنها تشعر بأن جسدها "أصغر بعشرين عاماً". وأوضحت أن قوتها الجديدة ساعدتها في حياتها اليومية، من تحريك الأثاث إلى اللعب مع أحفادها، كما منحتها ثقة أكبر بنفسها.  

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