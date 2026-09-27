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رياضة

بعد انسحابه من مباراة إسرائيل.. أول تعليق من حارس أيرلندا

Lebanon 24
27-09-2026 | 09:35
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بعد انسحابه من مباراة إسرائيل.. أول تعليق من حارس أيرلندا
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قرر جافين بازونو، حارس مرمى منتخب أيرلندا، الانسحاب من مباراة منتخب بلاده أمام إسرائيل، المقرر إقامتها مساء الأحد في المجر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
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وتأخرت لعدة ساعات، كل من الحصة التدريبية والمؤتمر الصحفي للمنتخب الأيرلندي، مساء السبت، وسط تكهنات بإمكانية عدم إقامة المباراة، التي تستضيفها المجر باعتبارها مباراة إسرائيل على أرضها. 
 
وفي النهاية، أكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إقامة اللقاء، بعدما عقد اللاعبون اجتماعًا لمناقشة الموقف، أعقبه تصويت حظي بـ"أغلبية كبيرة" لصالح خوض المباراة.

وبحسب برايان كير، المدير الفني السابق لمنتخب أيرلندا وأحد الداعمين لحملة "أوقفوا المباراة"، فإن بازونو، المولود في دبلن، شعر بأنه تعرض للتهميش من جانب الاتحاد الأيرلندي وبعض زملائه عقب قراره عدم المشاركة.

وقال حارس بولتون واندررز، في بيان نشره مساء أمس: "تمثيل بلادي يعني لي كل شيء، وأكنّ أقصى درجات الاحترام لكل واحد من زملائي، وللمدرب وجهازه الفني، وللشعب الأيرلندي، لكنني توصلت إلى قرار لم أتخذه بسهولة. أنا رجل شديد الإيمان، وأحاول قدر استطاعتي أن أكون شخصًا يتحلى بالقيم والمبادئ، ولذلك أشعر بأنه سيكون من الخطأ أن أشارك في المباريات المقبلة أمام إسرائيل". 
 
وأضاف: "يستند قراري بشكل كامل إلى قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر غير عادل".

وتابع: "من المهم التأكيد أن موقفي لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية، وإنما يعارض الفظائع المرتكبة في المنطقة، نادرًا ما تتاح للإنسان فرصة في حياته لاتخاذ موقف من أجل قضية أكبر منه، وأنا أؤمن بشدة بأن هذه إحدى تلك اللحظات".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تأخر يوم السبت، قال ديفيد كورييل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، إن أحد اللاعبين "أعرب عن عدم ارتياحه" لخوض المباراة.

وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى اجتماع استمر أربع ساعات بين اللاعبين، قبل إجراء تصويت بشأن المشاركة.
 
وشدد كورييل: "كانت هناك أغلبية كبيرة لصالح الاستمرار، وبناءً على ذلك اتخذ الاتحاد قرارًا، نيابة عن كرة القدم الأيرلندية، باستمرار إقامة هذه المباراة، كما كنا نعتزم دائمًا الوفاء بالتزاماتنا وخوض المباريات".

ورغم أن الاجتماع المطول بين اللاعبين أثار حالة من عدم اليقين بشأن إقامة المباراة، قال برايان كير إن بازونو شعر بأنه تعرض للتهميش من بعض زملائه والاتحاد الأيرلندي، مشيرًا إلى أنه طُلب منه، وفقًا لما أُبلغ به، مغادرة معسكر المنتخب.

وقال كير في تصريحات لشبكة "Virgin Media Sport" إنه يعتقد أن الحارس لم يشارك في الاجتماع لأن موقفه كان معروفًا بالفعل، وهو ما منعه من عرض وجهة نظره على زملائه.

وأردف: "أعتقد أن هذا موقف مشروع تمامًا بالنسبة إليه، وأراه قرارًا شجاعًا للغاية، لكنني كنت على تواصل معه هذا المساء، وهو يشعر بحالة نفسية سيئة وبأنه تعرض للتهميش من بعض اللاعبين ومن الاتحاد الأيرلندي".

وتابع: "لقد طُرح عليه أنه سيكون من الأفضل له مغادرة المعسكر، وهو أمر أراه مخزيًا، لأن لديهم مباراة أمام النمسا، فلماذا لا ينبغي أن يكون موجودًا للمشاركة فيها؟". (إرم نيوز) 
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