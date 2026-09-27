ذوق مكايل على موعد مع "الثأر": "الحكمة" يستقبل "غورغان" الإيراني والعين على الفوز

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يستهلّ مشواره في نهائيات غرب آسيا السوبر لكرة السلة "وصل" بمواجهة نادي "شهرداري غورغان" ، عند التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ، في مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.الفريق الذي اكتفى بالبرونزية العام الماضي يطمح هذه المرة إلى أكثر من ذلك، غير أنّ البداية لن تكون سهلة. فغورغان فاز في المواجهات الثلاث السابقة بين الفريقين في البطولة، وآخرها في غزير بنتيجة 97-92.لكنّ حسابات الماضي لا تعني الكثير الليلة، فالحكمة اليوم ليس الفريق نفسه الذي خسر في غزير. فقد انضمّ إليه لاعب المنتخب علي مزهر بعد تجربته في اليابان، ويوسف خياط، إلى جانب عدد من الأجانب الجدد. هذه التعزيزات تمنح المدرب جو غطاس خيارات أوسع، لكنّ السؤال الأهم يبقى: هل انسجمت المجموعة الجديدة بما يكفي لمجاراة خصم يعرف جيداً كيف يتعامل مع مباريات "وصل" الصعبة؟غورغان بدوره لم يبقَ على حاله، إذ استعاد مدربه مهران حاتمي، وعزّز صفوفه بكلّ من جوردان ستيفنز ودانجيلو هاريسون وستيفان يانكوفيتش. وكان الفريق الإيراني قد بدأ الموسم بقوة في البطولة، قبل أن يتراجع في نهاية المرحلة الماضية بأربع هزائم متتالية. وهكذا يبحث الحكمة الليلة عن فوزه الأول على منافسه، فيما يريد غورغان أن يثبت أنّ كبوته الأخيرة صارت من الماضي.على أرض الملعب، سيكون على الحكمة أن يحافظ على هدوئه في إدارة الهجمات عندما تشتدّ المباراة، وأن يحدّ من الكرات الضائعة التي قد تتحوّل إلى نقاط سهلة للخصم. وفي الدفاع، سيكون مطالباً بإغلاق المساحات أمام مسدّدي الفريق الإيراني. ومع ذلك، قد تُحسم المباراة في مكان آخر، فالفريق الذي تنسجم تشكيلته الجديدة أسرع قد تكون له الكلمة الأخيرة.وتكتسب هذه البداية أهمية مضاعفة، لأنّ مجموعة الحكمة تضمّ أيضاً العلا السعودي والعربي ، ولا يتأهّل منها إلى نصف النهائي سوى فريقين. الفوز على غورغان يمنح الفريق أفضلية مبكرة وجرعة ثقة قبل مباراتيه المقبلتين، أمّا الخسارة فلن تُخرجه من الحسابات، لكنها ستضيّق هامش الخطأ أمامه كثيراً.بالتالي، يملك الحكمة ما يكفي للمنافسة على اللقب، ومباراة الليلة ستكون الامتحان الأول الذي يكشف ما إذا كانت تشكيلته الجديدة قادرة فعلاً على بلوغ هذا الهدف.