نزال فيوري وجوشوا مهدد بالإلغاء.. ماذا يحدث؟

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أصبح مصير النزال المرتقب بين فيوري وأنتوني في الوزن الثقيل موضع شك، بعد أيام قليلة من الإعلان عن إقامة المواجهة في 11 كانون الأول المقبل على ملعب "برينسيبالتي" في كارديف الويلزية.وأثار فيوري الجدل بعدما نشر مقطعاً مصوراً عبر حساباته على ، اتهم فيه جوشوا ومديره الرياضي إيدي بمحاولة الانسحاب من المواجهة، معتبراً أن الخلافات المحيطة بتنظيم النزال باتت تهدد إقامته في موعده.وزاد دانا وايت، رئيس "UFC" و"زوفا بوكسينغ"، الغموض بشأن مصير النزال، إذ قال للصحفيين في إنه لا يعرف ما إذا كانت المواجهة ستقام كما هو مخطط لها، كما أبدى شكوكاً بشأن انعقاد المؤتمر الصحفي الترويجي المقرر خلال الأيام المقبلة.ويأتي هذا التطور بعدما واجه تنظيم المواجهة سلسلة من العقبات خلال الأشهر الماضية، أبرزها الخلاف بشأن مكان إقامتها، قبل الاستقرار على كارديف. ولم يُعلن حتى الآن إلغاء النزال رسمياً.