"جينات برشلونة" تنتشر في الدوري الإسباني.. 35 لاعباً في أندية الليغا

Advertisement

تواصل أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة تأكيد حضورها في ، إذ تضم أندية الدوري الإسباني حالياً 35 لاعباً سبق لهم ارتداء قميص النادي الكتالوني، سواء في الفئات السنية أو الفريق الأول.ويُعد ديبورتيفو لاكورونيا الأكثر اعتماداً على لاعبين سبق لهم المرور ببرشلونة، بوجود ستة لاعبين في صفوفه، من بينهم بيير إيميريك أوباميانغ وأداما تراوري ومارك كاسادو، فيما لا يضم راسينغ سانتاندير وإلتشي أي لاعب سابق في النادي الكتالوني.ويبرز اسم مارك كوكوريلا بوصفه أحد أبرز خريجي منظومة الموجودين حالياً خارج النادي، بعدما انتقل إلى في صيف 2026. وكان الظهير الإسباني قد تدرج في الفئات السنية لبرشلونة ولعب مع الفريق الرديف قبل رحيله وخوض تجارب عدة وصولاً إلى النادي الملكي.وتعكس هذه الأرقام حجم تأثير منظومة برشلونة في الإسبانية، إذ لم يعد إنتاج "لا ماسيا" مقتصراً على تغذية الفريق الأول، بل بات عدد كبير من خريجيها موزعاً على منافسي النادي في الدوري المحلي.