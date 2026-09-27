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رياضة

"جينات برشلونة" تنتشر في الدوري الإسباني.. 35 لاعباً في أندية الليغا

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:00
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جينات برشلونة تنتشر في الدوري الإسباني.. 35 لاعباً في أندية الليغا
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تواصل أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة تأكيد حضورها في كرة القدم الإسبانية، إذ تضم أندية الدوري الإسباني حالياً 35 لاعباً سبق لهم ارتداء قميص النادي الكتالوني، سواء في الفئات السنية أو الفريق الأول.
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ويُعد ديبورتيفو لاكورونيا الأكثر اعتماداً على لاعبين سبق لهم المرور ببرشلونة، بوجود ستة لاعبين في صفوفه، من بينهم بيير إيميريك أوباميانغ وأداما تراوري ومارك كاسادو، فيما لا يضم راسينغ سانتاندير وإلتشي أي لاعب سابق في النادي الكتالوني.

ويبرز اسم مارك كوكوريلا بوصفه أحد أبرز خريجي منظومة برشلونة الموجودين حالياً خارج النادي، بعدما انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2026. وكان الظهير الإسباني قد تدرج في الفئات السنية لبرشلونة ولعب مع الفريق الرديف قبل رحيله وخوض تجارب عدة وصولاً إلى النادي الملكي.

وتعكس هذه الأرقام حجم تأثير منظومة برشلونة في الكرة الإسبانية، إذ لم يعد إنتاج "لا ماسيا" مقتصراً على تغذية الفريق الأول، بل بات عدد كبير من خريجيها موزعاً على منافسي النادي في الدوري المحلي.
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