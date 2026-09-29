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رياضة

ضمن دوري الأمم الأوروبية.. السويد تفوز على بولندا

Lebanon 24
29-09-2026 | 00:28
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واصل منتخب السويد انطلاقته القوية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما تغلب على بولندا 3-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في المستوى الثاني.
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ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققا انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على رومانيا 2-1 في الجولة الافتتاحية.

وافتتح بنيامين نيغرين التسجيل للسويد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك سيباستيان شيمانسكي التعادل لبولندا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أعاد ياسين عياري التقدم للسويد في الدقيقة 64، قبل أن يحسم فيكتور غيوكيريس المواجهة بالهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتجمد رصيد بولندا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بعدما تعادلت سلبيا مع البوسنة والهرسك في الجولة الأولى.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تغلبت البوسنة والهرسك على رومانيا 4-2، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

في المقابل، بقيت رومانيا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، بعد تلقيها الخسارة الثانية تواليا.
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