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رياضة

فرنسا تفوز على تركيا بعد هدف لأوليسيه في دوري الامم الاوروبية

Lebanon 24
29-09-2026 | 02:00
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فرنسا تفوز على تركيا بعد هدف لأوليسيه في دوري الامم الاوروبية
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قاد البديل مايكل أوليسيه منتخب فرنسا إلى فوز قاتل على مضيفه البلجيكي 1-صفر، الاثنين، ليمنح المدرب زين الدين زيدان انتصاره الثاني تواليا منذ توليه قيادة "الديوك".
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وسجل أوليسيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، بعد 12 دقيقة من دخوله أرض الملعب، عندما انطلق من الجهة اليمنى وتوغل نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة مقوسة بقدمه اليسرى عجز الحارس سيني لامينس عن التصدي لها.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بعدما استهل مشواره بالفوز على تركيا.

وتجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط، بالتساوي مع إيطاليا التي عوضت خسارتها في الجولة الأولى بفوز عريض 4-1 على تركيا.

تغييرات واسعة لزيدان

وأجرى زيدان 9 تغييرات على التشكيلة التي خاضت مواجهة تركيا، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة للمرة الأولى بقميص المنتخب الفرنسي.

وفرضت فرنسا سيطرتها على فترات طويلة من المباراة، وهددت المرمى البلجيكي في أكثر من مناسبة، إذ ارتطمت تسديدة ديزيريه دويه بالعارضة في الدقيقة 12، قبل أن يتألق الحارس لامينس في التصدي لعدد من المحاولات الفرنسية.

ومع بداية الشوط الثاني، اصطدمت تسديدة لوكاس دا كونيا بالعارضة، فيما واصل لامينس حرمان فرنسا من التسجيل.

وردت بلجيكا بمحاولات خطيرة عن طريق البديل دودي لوكيباكيو، لكن الحارس مايك مينيان نجح في التصدي لها.

ودفع زيدان في الدقائق الأخيرة بعثمان ديمبيلي وريان شرقي وأوليسيه، قبل أن ينجح الأخير في خطف هدف الانتصار قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

ويواصل زيدان بذلك بدايته المثالية مع المنتخب الفرنسي، محققا انتصارين في أول مباراتين له منذ توليه المهمة خلفا لديدييه ديشان.
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زين الدين زيدان

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