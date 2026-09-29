جورجينا تدخل على خط أزمة رونالدو وجيسوس

Advertisement

دخلت جورجينا على خط الجدل الدائر بشأن علاقة بمدرب منتخب جورجي جيسوس، بعدما تفاعلت مع صورة لقائد المنتخب وهو يحتفل بهدف زميله غونزالو أمام رغم بقائه على مقاعد البدلاء.وتصاعد الجدل عقب فوز البرتغال على النرويج 2-1 في ، بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة، ثم توجه إلى غرفة الملابس عقب صافرة النهاية دون الانضمام إلى بقية اللاعبين في تحية الجماهير.وأثارت الواقعة تكهنات بشأن غضب رونالدو من قرار جيسوس عدم إشراكه، خصوصا بعدما كشف المدرب أنه أبلغ قائد المنتخب قبل المباراة بإمكانية الدفع به، قبل أن تدفعه مجريات اللقاء إلى تغيير قراره.صورة تقدم رواية مختلفةوسط الجدل، انتشرت صورة لرونالدو على مقاعد البدلاء وهو يتجه نحو غونزالو راموس لتهنئته عقب تسجيل هدف الفوز.وتفاعلت جورجينا مع الصورة، وهو ما اعتبره متابعون دعما للرواية التي تقول إن رونالدو، رغم عدم مشاركته، كان متفاعلا مع زملائه ولم يظهر غضبا من نجاح الفريق.وتداول حساب جماهيري الصورة مع تعليق قال فيه إن مثل هذه اللقطات "لن تظهرها الصحافة" التي تركز على الحديث عن خلاف بين رونالدو ومدربه.جيسوس: سأتحدث معهوكان جيسوس قد أكد أن عدم إشراك رونالدو جاء لأسباب فنية، موضحا أنه كان يفكر في الدفع به خلال الشوط الثاني، لكن تطورات المباراة جعلته يحتاج إلى لاعب بخصائص مختلفة.وفي المقابل، عندما سئل عن عدم توجه رونالدو لتحية الجماهير بعد المباراة، قال جيسوس إنه سيتحدث معه، مؤكدا أن "المنتخب هو المنتخب".وبذلك لا تنهي الصورة الجدل بشأن ما حدث بعد صافرة النهاية، لكنها تكشف لحظة سبقتها مباشرة: رونالدو لم يلعب أمام النرويج.. لكنه ظهر يحتفل بهدف الفوز، وجورجينا اختارت هذه اللقطة تحديدا لتتفاعل معها.