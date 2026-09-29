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رياضة

برشلونة يتحول إلى ماكينة أهداف.. ما السر؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:00
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برشلونة يتحول إلى ماكينة أهداف.. ما السر؟
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يعيش برشلونة انطلاقة هجومية استثنائية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، بعدما سجل الفريق 31 هدفاً في أول 7 جولات من الدوري الإسباني، بمعدل 4.4 أهداف في المباراة، رغم عدم اعتماده بصورة أساسية على مهاجم صريح.
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وتمنح هذه الحصيلة الفريق الكتالوني أفضل بداية هجومية بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ عام 2019، فيما بلغ فارق أهدافه في "الليغا" +24، وهو الأفضل لأي فريق بعد أول 7 مباريات في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي، وفقاً لبيانات أوردها موقع "ذا أثلتيك".

وتكشف الأرقام حجم التفوق الهجومي لبرشلونة، إذ صنع لاعبوه 119 فرصة خلال الجولات السبع الأولى، وسجل الفريق 28.5 في مؤشر الأهداف المتوقعة (xG)، إلى جانب 150 تسديدة على مرمى المنافسين.

ولا ترتبط غزارة الأهداف بمهاجم واحد، بل بالمرونة التي يعتمدها فليك وتحركات لاعبيه المستمرة وتبادل المراكز، ما يسمح باستغلال المساحات وإرباك الخطوط الدفاعية، خصوصاً مع تحركات رافينيا ولامين جمال وفيرمين لوبيز وبقية العناصر الهجومية.

كما استفاد برشلونة من قدرته على تنويع طرق الوصول إلى المرمى، سواء عبر الاستحواذ واختراق المساحات، أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، أو التحولات السريعة. وسجل الفريق 8 أهداف من هجمات مباشرة بدأت من نصف ملعبه وتحولت سريعاً إلى فرص أمام مرمى المنافس.

ويضاف إلى ذلك نجاح لاعبي برشلونة في التعامل مع الضغط العالي والخروج بالكرة من المناطق الخلفية، ما يمنح الفريق القدرة على الانتقال سريعاً إلى الثلث الهجومي، فيما أدى غياب رأس الحربة التقليدي إلى زيادة حرية الحركة وصعوبة فرض الرقابة الفردية على لاعبيه.

وتضع هذه الأرقام برشلونة أمام بداية هجومية لافتة، لكن المحافظة على المعدل نفسه طوال الموسم ستكون الاختبار الحقيقي لفريق فليك، خصوصاً مع ارتفاع مستوى المنافسين وكثافة المباريات خلال المرحلة المقبلة.
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