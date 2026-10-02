مانشستر سيتي يرد قانونياً.. استئناف شامل ضد قرار الإدانة

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أعلن رسمياً تقدمه باستئناف شامل ضد قرار التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أدان النادي بانتهاكات خطيرة للقواعد المالية في 114 تهمة.وأكد النادي أنه قدّم طعنه مساء الخميس، معتبراً أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع، ومجدداً تمسكه ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن سيتي استخدم عقوداً تجارية صورية لتضخيم إيراداته وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى نحو عقد، كما أدانته بمخالفات مرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق. وينفي النادي ارتكاب أي مخالفات.ويفتح مرحلة جديدة في واحدة من أبرز المالية في تاريخ الدوري الإنجليزي، على أن يبقى مصير مرتبطاً باستكمال الإجراءات القانونية والنظر في الطعن المقدم من النادي.