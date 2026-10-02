مانشستر سيتي يرد قانونياً.. استئناف شامل ضد قرار الإدانة

أعلن مانشستر سيتي
رسمياً تقدمه باستئناف شامل ضد قرار اللجنة المستقلة
التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أدان النادي بانتهاكات خطيرة للقواعد المالية في 114 تهمة.
وأكد النادي أنه قدّم طعنه مساء الخميس، معتبراً أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع، ومجدداً تمسكه ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن مانشستر
سيتي استخدم عقوداً تجارية صورية لتضخيم إيراداته وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى نحو عقد، كما أدانته بمخالفات مرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق. وينفي النادي ارتكاب أي مخالفات.
ويفتح الاستئناف
مرحلة جديدة في واحدة من أبرز القضايا
المالية في تاريخ الدوري الإنجليزي، على أن يبقى مصير العقوبات
مرتبطاً باستكمال الإجراءات القانونية والنظر في الطعن المقدم من النادي.