من يختار دوناروما للكرة الذهبية؟

كشف الحارس الإيطالي
جيانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي
، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية
، بعدما اختار زميله السابق في باريس سان جيرمان
، الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وجاء تصريح دوناروما عقب تعادل منتخبي إيطاليا
وفرنسا 1-1، في مباراة قدّم خلالها الحارس الإيطالي أداءً لافتاً وحصل على جائزة رجل المباراة وفق تقييم "فوت ميركاتو".
وعندما سُئل عقب اللقاء عن اللاعب الذي يرشحه للفوز بالكرة الذهبية المقبلة، أجاب دوناروما باختصار: "عثمان ديمبيلي"، رغم أنه كان قد واجه زميله السابق قبل دقائق على أرض الملعب.
وسبق لدوناروما أن لعب إلى جانب ديمبيلي في باريس سان جيرمان
، قبل انتقال الحارس الإيطالي إلى مانشستر
سيتي، فيما كان ديمبيلي قد تُوّج بالكرة الذهبية لعام 2025 بعد موسم بارز مع النادي الفرنسي.