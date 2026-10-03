من يختار دوناروما للكرة الذهبية؟

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كشف الحارس جيانلويجي دوناروما، حارس ، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة ، بعدما اختار زميله السابق في ، الفرنسي عثمان ديمبيلي.وجاء تصريح دوناروما عقب تعادل منتخبي وفرنسا 1-1، في مباراة قدّم خلالها الحارس الإيطالي أداءً لافتاً وحصل على جائزة رجل المباراة وفق تقييم "فوت ميركاتو".وعندما سُئل عقب اللقاء عن اللاعب الذي يرشحه للفوز بالكرة الذهبية المقبلة، أجاب دوناروما باختصار: "عثمان ديمبيلي"، رغم أنه كان قد واجه زميله السابق قبل دقائق على أرض الملعب.وسبق لدوناروما أن لعب إلى جانب ديمبيلي في ، قبل انتقال الحارس الإيطالي إلى سيتي، فيما كان ديمبيلي قد تُوّج بالكرة الذهبية لعام 2025 بعد موسم بارز مع النادي الفرنسي.