ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر

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تلقى المنتخب السعودي ضربة جديدة قبل مواجهة قطر، مساء اليوم السبت، في نصف العربي "خليجي 27"، بعدما تأكد غياب المدافع زكريا هوساوي عن بقية مباريات البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام .وتعرض هوساوي للإصابة خلال مواجهة العراق في ختام دور المجموعات، ليغادر الملعب في الدقيقة 71 ويشارك متعب الحربي بدلاً منه. ويواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، إلا أن فرص عودته للمشاركة خلال البطولة أصبحت معدومة.وتزيد إصابة هوساوي متاعب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، في ظل سلسلة الغيابات التي ضربت المنتخب السعودي خلال البطولة، إذ سبق أن فقد "الأخضر" خدمات العقيدي وحسن كادش، فيما يواصل علاء آل حجي برنامجه التأهيلي.ويواجه المنتخب السعودي نظيره على ملعب الإنماء في جدة، في مباراة حاسمة لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي "خليجي 27".