من المنافسة إلى الهيمنة: ماذا تقول نهائيات "وصل" عن السلة اللبنانية؟

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تكرار هذا النهائي يعطي الإنجاز وزناً إضافياً. ففي نسخة 2024، وصل الفريقان أيضاً إلى مباراة اللقب في ، وفاز الرياضي بعد وقت إضافي. عودة المواجهة نفسها في 2026 تؤكد قدرة ناديين لبنانيين على بلوغ القمة الإقليمية، وتمنح المنافسة المحلية قيمة تتجاوز نتائج الدوري اللبناني.أما الرياضي، فتظهر قوته في قدرته على الاحتفاظ بالنتيجة مع تغيّر أصحاب الأدوار البارزة. في البطولة انتقلت من ثون مايكر عام 2024 إلى وائل عرقجي عام 2025، ثم دونوفان ويليامز هذا العام. ثلاثة لاعبين مختلفين رافقوا ثلاثة ألقاب متتالية؛ وهو ما يرجّح أن استمرارية الفريق أوسع من تأثير نجم واحد.النهائي الأخير قدّم مثالاً عملياً. ويليامز، أفضل لاعب في البطولة، أنهى اللقاء بـ11 نقطة، فيما تولّى زاك لوفتون التسجيل بـ25 نقطة، وساهم هايك غيوكشيان وكريم زينون بثلاثيتين متتاليتين في مرحلة حاسمة. هذه القدرة على نقل المسؤولية بين اللاعبين تساعد على فهم وصول الرياضي إلى 15 انتصاراً متتالياً في نهائيات "وصل".وعلى مستوى ، يملك هذا التفوق امتداداً واضحاً حيث أحرز الرياضي أبطال آسيا عام 2024، ثم بلغ نهائي 2025 وخسر أمام أوتسونوميا الياباني بفارق نقطة، 94–93. وهي نتائج تضعه ضمن المنافسين على اللقب القاري، وتحدّد أيضاً مستوى التحدي الذي ينتظره خارج المنطقة.بات الرياضي مطالباً بالحفاظ على هذا المستوى أمام أبطال القارة، فيما يواجه مهمة تحويل حضوره المتكرر في النهائي إلى لقب. وبين المهمتين، تستفيد كرة السلة من وجود منافسة داخلية تصل بفريقين إلى المباراة الأهم إقليمياً.