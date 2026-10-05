بالصور.. ميسي والقميص الأخير

Advertisement

وسيظهر بالقميص الجديد خلال مواجهة الأرجنتين وبنين، المقررة في 6 تشرين الأول، في آخر مباراة له مع المنتخب على أرض الأرجنتين.ويحافظ القميص على التصميم التقليدي لمنتخب "راقصي " باللونين السماوي والأبيض، مع إضافة تفاصيل ذهبية، بينها اسم ميسي والرقم 10 وشعار .كما يتضمن التصميم الخاص شعاراً يحمل الرقم 10 محاطاً بإكليل، في إشارة إلى مكانة ميسي وما حققه خلال مسيرته مع المنتخب.وتحمل القميص أيضاً عبارة مرتبطة بالمناسبة: "مباراة أخيرة.. قميص لمدى الحياة"، في إشارة إلى أن اللقاء سيكون الظهور الأخير لميسي بقميص الأرجنتين.وكان ميسي قد أعلن في وقت سابق أن مباراة بنين ستكون الأخيرة له مع المنتخب، بعدما خاض 207 مباريات دولية وسجل 125 هدفاً حتى الإعلان عن القميص، وقاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022، إضافة إلى لقبين في كوبا أميركا.ويُنتظر أن تكون المباراة مناسبة لتكريم قائد المنتخب، الذي يدخل المواجهة الأخيرة بقميص صُمم خصيصاً لتخليد نهاية مسيرته الدولية.