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رياضة

بالصور.. ميسي والقميص الأخير

Lebanon 24
05-10-2026 | 16:24
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بالصور.. ميسي والقميص الأخير
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يستعد ليونيل ميسي لارتداء قميص خاص في مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، في خطوة تحمل طابعاً تكريمياً لمسيرته الدولية، قبل اعتزاله اللعب مع المنتخب.

وسيظهر ميسي بالقميص الجديد خلال مواجهة الأرجنتين وبنين، المقررة في 6 تشرين الأول، في آخر مباراة له مع المنتخب على أرض الأرجنتين.

ويحافظ القميص على التصميم التقليدي لمنتخب "راقصي التانغو" باللونين السماوي والأبيض، مع إضافة تفاصيل ذهبية، بينها اسم ميسي والرقم 10 وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

كما يتضمن التصميم الخاص شعاراً يحمل الرقم 10 محاطاً بإكليل، في إشارة إلى مكانة ميسي وما حققه خلال مسيرته مع المنتخب.

وتحمل القميص أيضاً عبارة مرتبطة بالمناسبة: "مباراة أخيرة.. قميص لمدى الحياة"، في إشارة إلى أن اللقاء سيكون الظهور الأخير لميسي بقميص الأرجنتين.
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وكان ميسي قد أعلن في وقت سابق أن مباراة بنين ستكون الأخيرة له مع المنتخب، بعدما خاض 207 مباريات دولية وسجل 125 هدفاً حتى الإعلان عن القميص، وقاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022، إضافة إلى لقبين في كوبا أميركا.

ويُنتظر أن تكون المباراة مناسبة لتكريم قائد المنتخب، الذي يدخل المواجهة الأخيرة بقميص صُمم خصيصاً لتخليد نهاية مسيرته الدولية.
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