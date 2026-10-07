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رياضة

أبطال غرب آسيا في بيروت.. إنجاز تاريخي للبنان

Lebanon 24
07-10-2026 | 11:28
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استقبل أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف بعثة منتخب لبنان للناشئين دون 17 عاماً لدى عودتها إلى بيروت، متوجة بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها الثالثة عشرة – العقبة 2026، في إنجاز هو الأول للكرة اللبنانية على مستوى هذه الفئة.
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وتُوّج المنتخب اللبناني باللقب بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.

وكان لبنان استهل مشواره بفوز كبير على سوريا 4-0، ثم تغلب على فلسطين 1-0، قبل أن يخسر أمام اليمن 1-2 في دور المجموعات.

وفي نصف النهائي، تجاوز المنتخب نظيره الأردني بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، ليواجه اليمن مجدداً في النهائي ويثأر لخسارته أمامه، ويحسم اللقب لمصلحته.

وكان في استقبال البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي عدد من مسؤولي الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحشد من أهالي اللاعبين.
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