أبطال غرب آسيا في بيروت.. إنجاز تاريخي للبنان

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استقبل أمين عام الاتحاد اللبناني جهاد الشحف بعثة منتخب للناشئين دون 17 عاماً لدى عودتها إلى ، متوجة بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها الثالثة عشرة – العقبة 2026، في إنجاز هو الأول للكرة على مستوى هذه الفئة.وتُوّج المنتخب اللبناني باللقب بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.وكان لبنان استهل مشواره بفوز كبير على 4-0، ثم تغلب على 1-0، قبل أن يخسر أمام اليمن 1-2 في دور المجموعات.وفي نصف النهائي، تجاوز المنتخب نظيره بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، ليواجه اليمن مجدداً في النهائي ويثأر لخسارته أمامه، ويحسم اللقب لمصلحته.وكان في استقبال البعثة في مطار عدد من مسؤولي الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحشد من أهالي اللاعبين.