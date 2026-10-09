من الصفقات إلى الإصابات... كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي كرة القدم؟

تستعين أندية بالبيانات والذكاء الاصطناعي لدراسة اللاعبين قبل التعاقد معهم، وتحليل أدائهم، وتجربة خيارات تكتيكية جديدة، فيما تسعى أبحاث متخصصة إلى تقدير مخاطر الإصابات قبل وقوعها. وتراهن الأندية على هذه الأدوات لتقليل أخطاء قد تكلّفها الكثير، من شراء لاعب لا يناسب طريقة لعبها إلى خسارة نجم لأسابيع بسبب الإصابة. وبين التجارب البحثية واستخدامها في الملاعب، يتّسع دور التقنية في قرارات كانت تعتمد بدرجة أكبر على خبرة المدرب والكشّاف والجهاز الطبي.

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وفي البحث عن المواهب، قد تساعد هذه المقاربة في اكتشاف لاعب يؤدي أدواراً مهمة من دون أن يتصدّر الأرقام الهجومية. لكن "شراءه"يحتاج إلى تقدير ما يستطيع تقديمه ضمن فريق مختلف؛ فالمهاجم الذي تصله فرص كثيرة قد تتراجع حصيلته عندما ينتقل إلى نادٍ يصنع فرصاً أقل. وهنا تكون فائدة التحليل في اختبار ملاءمة الصفقة قبل دفع ثمنها.

ويتقدّم نحو تفاصيل أكثر تحديداً. فقد طوّرت" ديب مايند"، بالتعاون مع خبراء ليفربول، نظام "TacticAI"لتحليل الركنيات واقتراح تعديلات على تمركز اللاعبين. يستطيع المدرب عبره مقارنة خيارات متعددة وتقدير فرص وصول إلى لاعب أو انتهاء الركنية بتسديدة، ضمن نموذج جرى تطويره وتقييمه بحثياً.

وفي ملف الإصابات، أعلن في 2026 عن دراسة استخدمت بيانات 34 لاعبة خلال أربعة مواسم لتقدير خطر الإصابات غير الناتجة عن الاحتكاك. وكانت المسافات المقطوعة خلال الأيام الـ21 السابقة أبرز مؤشرات الخطر في النموذج. وتبقى هذه النتائج تقديراً للاحتمالات يساعد الجهازين الطبي والفني في تقييم الحاجة إلى الراحة.

ويمكن قراءة الأهمية الاقتصادية لهذه التجارب في كلفة القرارات التي قد تحسّنها: صفقة غير مناسبة تستدعي البحث عن بديل، أو إصابة طويلة تحرم الفريق من لاعب يحتاج إليه. لكن الاستفادة تتوقف أيضاً على استعداد النادي لتعديل قراراته؛ فقد تصل توصية بإراحة نجم قبل مباراة حاسمة، ويختار المدرب إشراكه. عندها يبقى القرار الأصعب بشرياً: كم يقبل النادي أن يخاطر بلاعبه من أجل مباراة واحدة؟ الذكاء الاصطناعي قد يمنحه تقديراً أدقّ، أما تحمّل النتيجة فيبقى مسؤولية الإدارة والجهاز الفني.

وعليه، فإنّ ما تقدّمه البيانات والذكاء الاصطناعي للأندية يقتصر حتى الآن على تحسين تقدير القرارات التي تبقى مرتبطة بخبرة الكشّاف والمدرب والجهاز الطبي، إذ تساعد هذه الأدوات في اختبار ملاءمة الصفقة قبل دفع ثمنها وفي مقارنة الخيارات التكتيكية وتقدير احتمالات الإصابة، لكنها لا تحسم القرار نفسه.