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رياضة

بيرنام يتعهّد بكشف تعاملاته مع مانشستر سيتي

Lebanon 24
11-10-2026 | 23:00
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بيرنام يتعهّد بكشف تعاملاته مع مانشستر سيتي
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قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إنه سينشر تفاصيل تعاملاته مع نادي مانشستر سيتي، بعد أن انتقد سياسيون ينتمون للمعارضة رد فعله على قرار أدان النادي بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وكان نادي مانشستر سيتي قد استأنف قرار اللجنة المستقلة في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة من النادي لإلغاء الحكم وتجنب عقوبات قد تكون شديدة.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن مانشستر سيتي استخدم عقوداً تجارية "صورية" كجزء من مخططات لتضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (1.19 مليار دولار).

في المقابل نفى سيتي ارتكاب أي مخالفات طوال نظر القضية، وقال إن رأي اللجنة يتضمن "أخطاء جوهرية واضحة".

وقال بيرنام في بودكاست "ذا ريست إز بوليتيكس"، المقرر بثه يوم الاثنين "طلبت مني زعيمة المعارضة نشر تفاصيل اجتماعاتي، وأنا سعيد بالقيام بذلك وسأفعل ذلك".

وأضاف "سأكشف بكل وضوح عن كل ما قمت به خلال تعاوني معهم في منصبي السابق كرئيس بلدية منطقة مانشستر الكبرى".

وقال بيرنام، الذي شغل منصب رئيس بلدية منذ مايو 2017 إلى حزيران 2026، إن اتصالاته بالنادي لم تكن حديثة.

وقال "في الواقع، لم تكن أي من هذه الاتصالات حديثة، فيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدتها. في الواقع، لم أعقد سوى اجتماع واحد مهم، وكان ذلك في عام 2021".

وأعرب بيرنام في سبتمبر الماضي عن قلقه من أن يبيع ملاك مانشستر سيتي النادي بعد صدور الحكم بالإدانة، قائلا إنهم كانوا "شريكا كبيرا في بناء مانشستر الحديثة" و"في تحويل النادي إلى قوة عالمية".
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