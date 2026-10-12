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رياضة

بعد خسارة القمة.. الزمالك يفتح النار على لجنة الحكام

Lebanon 24
12-10-2026 | 00:48
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، احتجاجا على القرارات التحكيمية خلال مباراة القمة أمام الأهلي.
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وخسر الزمالك أمام الأهلي صفر-2، مساء الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم. وسجل محمد هاني ومنصف بقرار هدفي الأهلي في الدقيقتين 39 و80 على الترتيب.

وقال الزمالك في بيان إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أثر على سير المباراة ونتيجتها، وأهدر مجهود اللاعبين والجهاز الفني، محملا لجنة الحكام مسؤولية اختيار الطاقم السلوفيني الذي أدار اللقاء.

وانتقد النادي مستوى الطاقم التحكيمي، ووصف طاقم التحكيم بأنه "مجهول وأقل بكثير من قيمة المباراة" ما أدى لاتخاذ ما وصفها الزمالك بأنها "مجموعة من القرارات الموجهة عمدا وبصورة فجة ضد الزمالك، ما أثر على سير ونتيجة المباراة".

وأضاف الزمالك أن عددا من خبراء التحكيم أكدوا استحقاق الفريق ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، إلى جانب عدم مراجعة أكثر من حالة لصالحه عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، دون أن يحدد البيان أسماء هؤلاء الخبراء أو تفاصيل الحالات المشار إليها.

واتهم النادي لجنة الحكام بالتأثر بالضغوط التي تعرضت لها قبل انطلاق الدوري، ومجاملة طرف على حساب الزمالك، معربا عن استيائه من طريقة إدارة اللجنة واختياراتها لأطقم التحكيم.

كما أعرب النادي عن استيائه من الطريقة التي تدار بها لجنة الحكام الحالية "بدليل أخطاء الحكم السلوفيني في مباراة القمة" مشيرا إلى أنه "لن يقف مكتوف الأيدي، ويعرف جيدا كيفية حماية حقوق النادي وجماهيره".

وأكد الزمالك تمسكه بحماية حقوق النادي وجماهيره، مشيرا إلى أن موقفه السابق الرافض للتشكيك في نزاهة منظومة التحكيم بوجه عام لم يتغير، لكنه طالب مسؤولين داخل لجنة الحكام بمراجعة اختياراتهم وتحمل مسؤولياتهم لضمان العدالة في المباريات. (سكاي نيوز عربية) 
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