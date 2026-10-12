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رياضة

سيارة بـ250 ألف إسترليني تكلّف عمر مرموش غرامة قضائية

Lebanon 24
12-10-2026 | 13:24
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سيارة بـ250 ألف إسترليني تكلّف عمر مرموش غرامة قضائية
سيارة بـ250 ألف إسترليني تكلّف عمر مرموش غرامة قضائية photos 0
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فرضت محكمة بريطانية غرامة مالية على لاعب توتنهام عمر مرموش، بعدما تبيّن أن سيارته من طراز "ماكلارين"، والبالغة قيمتها نحو 250 ألف جنيه إسترليني، غير مؤمّن عليها ولم تُسجّل رسمياً على أنها خارج الاستخدام على الطرق.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أن محكمة الصلح في تيسايد أدانت مرموش في 5 تشرين الأول، وألزمته بدفع غرامة قدرها 220 جنيهاً إسترلينياً، إضافة إلى 100 جنيه بدل تكاليف قضائية و88 جنيهاً لصندوق دعم الضحايا، ليبلغ المجموع 408 جنيهات.

وبحسب وثائق المحكمة، سُجّلت المخالفة في 17 حزيران الماضي، بعدما اكتشفت وكالة ترخيص السائقين والمركبات أن السيارة لا تحمل تأميناً سارياً، من دون تقديم إخطار رسمي يفيد بعدم استخدامها على الطرق العامة.

ولجأت الوكالة إلى القضاء بعدما لم يسدد مرموش الغرامة الثابتة التي فُرضت عليه في حزيران، عقب محاولات للتواصل معه في عنوان إقامته السابق وسط مدينة مانشستر، قبل انتقاله إلى لندن بعد انضمامه إلى توتنهام معاراً من مانشستر سيتي.

ونُظرت القضية وفق نظام “القاضي الفرد”، الذي يتيح البت في بعض القضايا الجنائية البسيطة من دون جلسة علنية تقليدية. ولم يقدّم مرموش رداً على الأوراق المرسلة إليه، كما لم يسجّل إقراراً بالذنب أو دفعاً بالبراءة.

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