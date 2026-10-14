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رياضة

فينيسيوس يغيب عن 4 مباريات مع ريال مدريد.. بينها الكلاسيكو

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:00
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فينيسيوس يغيب عن 4 مباريات مع ريال مدريد.. بينها الكلاسيكو
فينيسيوس يغيب عن 4 مباريات مع ريال مدريد.. بينها الكلاسيكو photos 0
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يفتقد ريال مدريد خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في أربع مباريات بالدوري الإسباني، بعد قرار لجنة المسابقات إيقافه على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال.
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ويبدأ غياب فينيسيوس أمام إشبيلية في 18 تشرين الأول، قبل أن يغيب عن مواجهة برشلونة المرتقبة في الكلاسيكو يوم 25 من الشهر نفسه، ثم مباراتي راسينغ كلوب في الأول من تشرين الثاني وفالنسيا في السابع منه.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مباراتين بسبب السلوك العنيف خارج إطار المنافسة على الكرة، ومباراتين إضافيتين للاعتراض على الحكم.

وكان ريال مدريد قد تقدّم باعتراض على العقوبة، معتبراً أن تقرير الواقعة التي أدت إلى طرد اللاعب تضمّن خطأً.

ويُعد غياب فينيسيوس عن الكلاسيكو خسارة هجومية للفريق الملكي، خصوصاً أنه ساهم في تسجيل 15 هدفاً أمام برشلونة، بواقع 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
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