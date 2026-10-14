فينيسيوس يغيب عن 4 مباريات مع ريال مدريد.. بينها الكلاسيكو

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يفتقد خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس في أربع مباريات بالدوري الإسباني، بعد قرار لجنة المسابقات إيقافه على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال.ويبدأ غياب فينيسيوس أمام في 18 تشرين الأول، قبل أن يغيب عن مواجهة المرتقبة في يوم 25 من الشهر نفسه، ثم مباراتي راسينغ كلوب في الأول من تشرين الثاني وفالنسيا في السابع منه.وقررت لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مباراتين بسبب السلوك العنيف خارج إطار المنافسة على ، ومباراتين إضافيتين للاعتراض على الحكم.وكان قد تقدّم باعتراض على العقوبة، معتبراً أن تقرير الواقعة التي أدت إلى طرد اللاعب تضمّن خطأً.ويُعد غياب فينيسيوس عن الكلاسيكو خسارة هجومية للفريق الملكي، خصوصاً أنه ساهم في تسجيل 15 هدفاً أمام برشلونة، بواقع 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.