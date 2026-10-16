غاسبارت يتراجع عن هجومه على ميسي: لقد بالغت وأطلب الصفح

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وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا"، كان غاسبارت قد أثار جدلاً بعدما طالب بالعودة لتوديع جماهير برشلونة بصرف النظر عن هوية ، محذراً إياه من وضع خلافاته الشخصية مع جوان لابورتا فوق مصلحة الفريق.وكان غاسبارت قد قال إن برشلونة أكبر من أي لاعب، كما تساءل عن الأسباب التي قد تدفع ميسي إلى ربط عودته للنادي برحيل لابورتا عن الرئاسة. وذهب أبعد من ذلك حين قال إنه لن يشارك في أي تكريم لميسي إذا اختار اللاعب العودة بعد مغادرة لابورتا منصبه.وتكتسب تصريحات غاسبارت أهمية بسبب علاقته التاريخية بميسي، إذ كان رئيساً لبرشلونة عندما انضم النجم الأرجنتيني إلى النادي وهو في الثالثة عشرة من عمره.ويأتي التراجع في ظل استمرار الجدل حول العلاقة المتوترة بين ميسي ولابورتا منذ رحيل اللاعب عن برشلونة عام 2021، بعدما تعذّر تجديد عقده بسبب القيود المالية المرتبطة بقواعد .ولا يزال احتمال إقامة تكريم لميسي في ملعب برشلونة مطروحاً، لكن الخلافات الشخصية المرتبطة بظروف رحيله تواصل التأثير في بشأن شكل هذه المناسبة وتوقيتها.