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رياضة

غاسبارت يتراجع عن هجومه على ميسي: لقد بالغت وأطلب الصفح

Lebanon 24
16-10-2026 | 02:02
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غاسبارت يتراجع عن هجومه على ميسي: لقد بالغت وأطلب الصفح
غاسبارت يتراجع عن هجومه على ميسي: لقد بالغت وأطلب الصفح photos 0
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تراجع الرئيس السابق لنادي برشلونة جوان غاسبارت عن لهجته الحادة تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الانتقادات التي وجهها إليه على خلفية الجدل بشأن عودته إلى ملعب "كامب نو" لتوديع جماهير النادي، مؤكداً أنه بالغ في كلامه وطلب الصفح.
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وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا"، كان غاسبارت قد أثار جدلاً بعدما طالب ميسي بالعودة لتوديع جماهير برشلونة بصرف النظر عن هوية رئيس النادي، محذراً إياه من وضع خلافاته الشخصية مع جوان لابورتا فوق مصلحة الفريق.

وكان غاسبارت قد قال إن برشلونة أكبر من أي لاعب، كما تساءل عن الأسباب التي قد تدفع ميسي إلى ربط عودته للنادي برحيل لابورتا عن الرئاسة. وذهب أبعد من ذلك حين قال إنه لن يشارك في أي تكريم لميسي إذا اختار اللاعب العودة بعد مغادرة لابورتا منصبه.

وتكتسب تصريحات غاسبارت أهمية بسبب علاقته التاريخية بميسي، إذ كان رئيساً لبرشلونة عندما انضم النجم الأرجنتيني إلى النادي وهو في الثالثة عشرة من عمره.

ويأتي التراجع في ظل استمرار الجدل حول العلاقة المتوترة بين ميسي ولابورتا منذ رحيل اللاعب عن برشلونة عام 2021، بعدما تعذّر تجديد عقده بسبب القيود المالية المرتبطة بقواعد الدوري الإسباني.

ولا يزال احتمال إقامة تكريم لميسي في ملعب برشلونة مطروحاً، لكن الخلافات الشخصية المرتبطة بظروف رحيله تواصل التأثير في النقاش بشأن شكل هذه المناسبة وتوقيتها.
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