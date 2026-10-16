تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

"شخصية البطل" في ريال مدريد... "سرّ العودة"أم "مبالغة" صنعتها الذاكرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شخصية البطل في ريال مدريد... سرّ العودةأم مبالغة صنعتها الذاكرة؟
شخصية البطل في ريال مدريد... سرّ العودةأم مبالغة صنعتها الذاكرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اشتهر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بقدرته على الفوز بمباريات يبدو أنه خسرها، خصوصاً في دوري أبطال أوروبا، أهم بطولة للأندية في القارة. وأمام روما الإيطالي، مساء 14 تشرين الأول، تكرر المشهد: تأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 83، ثم سجل ثلاث مرات وفاز 4–3. نتيجة أعادت الحديث عن "شخصية البطل"، تلك العبارة التي ترافق الفريق كلما خرج منتصراً من موقف صعب.
Advertisement
يصعب فصل هذه السمعة عن تاريخ صنعها فعلاً. في نهائي البطولة الأوروبية عام 2014، كان أتلتيكو مدريد قريباً من إحراز اللقب، قبل أن يعادل سيرخيو راموس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ويفوز ريال لاحقاً 4–1 بعد التمديد. وفي نصف نهائي 2022، سجل رودريغو هدفين أمام مانشستر سيتي عند الدقيقة 90 وفي الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فرصة استكمال العودة وحسم التأهل في الشوط الإضافي. تغير المنافس واللاعبون، وبقيت القدرة على استغلال الوقت القليل.
تسمح هذه السوابق بفهم جانب من "شخصية البطل". فاللاعب الذي يعرف أن ناديه نجح سابقاً في ظروف مشابهة، يملك سبباً إضافياً لمواصلة المحاولة. ومع تكرار التجربة، يمكن أن تصبح العودة احتمالاً حاضراً في ذهنه، حتى حين تكون النتيجة قاسية. أما المنافس، فقد يجد نفسه أمام ضغط إضافي بمجرد استقبال هدف يعيد المباراة إلى متناول ريال مدريد.
مع ذلك، قدمت مباراة روما أسباباً ملموسة للفوز. جاء التحول عبر الركلات الركنية التي نفذها أردا غولر: تابع كارلوس إسبي كرة مرتدة ليسجل، ثم أضاف إندريك هدفاً برأسه، وحسم أنطونيو روديغر النتيجة. دقة الإرسال، والتحرك داخل منطقة الجزاء، والوصول إلى الكرة قبل المدافعين، كانت وراء النهاية التي بدت استثنائية. كما أن مساهمة البدلاء أظهرت قيمة امتلاك خيارات تستطيع تغيير المباراة بعد تعثر الأساسيين.
هنا تبدأ المبالغة حين تُنسب كل عودة إلى هوية النادي وحدها. فالتاريخ نفسه يتضمن خسارة بأربعة أهداف نظيفة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي 2023. يومها، لم تنقذ الخبرة الأوروبية ريال مدريد من منافس تفوق عليه بوضوح.
لذلك، يستحق الفوز على روما الإشادة والمراجعة معاً. القدرة على تسجيل ثلاثة أهداف متأخرة ميزة كبيرة، واستقبال ثلاثة قبلها مشكلة تحتاج إلى معالجة. "شخصية البطل" تظهر في استمرار المحاولة، وفي وجود لاعبين قادرين على تحويلها إلى أهداف. لكنها تصبح عبئاً حين يُنتظر منها أن تعالج الأخطاء في كل مرة. وما يحتاجه ريال مدريد الآن هو أن يستخدم هذه الثقة للفوز بأداء أكثر انتظاماً، قبل أن يضطر مجدداً إلى إنقاذ نفسه في الدقائق الأخيرة.
 
مواضيع ذات صلة
ماذا طلب ريال مدريد من "يويفا"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الليغا"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"هاتريك" مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سوسيداد بخماسية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلاسيكو" الحسابات الصعبة.. عين "ريال مدريد" على كسر "برشلونة"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

ريال مدريد الإسباني

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

لكرة القدم

الأوروبي

الإيطالي

أوروبا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-18
Lebanon24
10:09 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:30 | 2026-10-18
Lebanon24
04:30 | 2026-10-18
Lebanon24
03:22 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24