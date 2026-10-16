شخصية البطل في ريال مدريد... سرّ العودةأم مبالغة صنعتها الذاكرة؟

اشتهر نادي بقدرته على الفوز بمباريات يبدو أنه خسرها، خصوصاً في ، أهم بطولة للأندية في القارة. وأمام روما ، مساء 14 تشرين الأول، تكرر المشهد: تأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 83، ثم سجل ثلاث مرات وفاز 4–3. نتيجة أعادت الحديث عن "شخصية البطل"، تلك العبارة التي ترافق الفريق كلما خرج منتصراً من موقف صعب.

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يصعب فصل هذه السمعة عن تاريخ صنعها فعلاً. في نهائي البطولة الأوروبية عام 2014، كان أتلتيكو قريباً من إحراز اللقب، قبل أن يعادل سيرخيو راموس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ويفوز لاحقاً 4–1 بعد التمديد. وفي نصف نهائي 2022، سجل رودريغو هدفين أمام مانشستر سيتي عند الدقيقة 90 وفي الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فرصة استكمال العودة وحسم التأهل في الشوط الإضافي. تغير المنافس واللاعبون، وبقيت القدرة على استغلال الوقت القليل.

تسمح هذه السوابق بفهم جانب من "شخصية البطل". فاللاعب الذي يعرف أن ناديه نجح سابقاً في ظروف مشابهة، يملك سبباً إضافياً لمواصلة المحاولة. ومع تكرار التجربة، يمكن أن تصبح العودة احتمالاً حاضراً في ذهنه، حتى حين تكون النتيجة قاسية. أما المنافس، فقد يجد نفسه أمام ضغط إضافي بمجرد استقبال هدف يعيد المباراة إلى متناول .

مع ذلك، قدمت مباراة روما أسباباً ملموسة للفوز. جاء التحول عبر الركلات الركنية التي نفذها غولر: تابع كارلوس إسبي كرة مرتدة ليسجل، ثم أضاف إندريك هدفاً برأسه، وحسم أنطونيو روديغر النتيجة. دقة الإرسال، والتحرك داخل منطقة الجزاء، والوصول إلى قبل المدافعين، كانت وراء النهاية التي بدت استثنائية. كما أن مساهمة البدلاء أظهرت قيمة امتلاك خيارات تستطيع تغيير المباراة بعد تعثر الأساسيين.

هنا تبدأ المبالغة حين تُنسب كل عودة إلى هوية النادي وحدها. فالتاريخ نفسه يتضمن خسارة بأربعة أهداف نظيفة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي 2023. يومها، لم تنقذ الخبرة الأوروبية ريال مدريد من منافس تفوق عليه بوضوح.

لذلك، يستحق الفوز على روما الإشادة والمراجعة معاً. القدرة على تسجيل ثلاثة أهداف متأخرة ميزة كبيرة، واستقبال ثلاثة قبلها مشكلة تحتاج إلى معالجة. "شخصية البطل" تظهر في استمرار المحاولة، وفي وجود لاعبين قادرين على تحويلها إلى أهداف. لكنها تصبح عبئاً حين يُنتظر منها أن تعالج الأخطاء في كل مرة. وما يحتاجه ريال مدريد الآن هو أن يستخدم هذه الثقة للفوز بأداء أكثر انتظاماً، قبل أن يضطر مجدداً إلى إنقاذ نفسه في الدقائق الأخيرة.