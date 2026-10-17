تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

النصر أمام اختبار صعب.. 4 عوامل تهدد انتصاره

Lebanon 24
17-10-2026 | 09:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
النصر أمام اختبار صعب.. 4 عوامل تهدد انتصاره
النصر أمام اختبار صعب.. 4 عوامل تهدد انتصاره photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد النصر لمواجهة نيوم في دوري روشن السعودي، وسط مخاوف من أربعة عوامل قد تصعّب مهمته في تحقيق الفوز، أبرزها قوة المنافس الهجومية، والمشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق.
Advertisement

ويأتي في مقدمة هذه العوامل فوز نيوم على الهلال بهدفين دون رد في الجولة السادسة، منهياً سلسلة من 47 مباراة دون هزيمة للهلال في الدوري، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر.

ويشكّل الأداء الدفاعي للنصر مصدر قلق آخر، خصوصاً في ظل المساحات التي قد يستغلها لاعبو نيوم عبر الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، ما يتطلب تركيزاً أكبر من الخط الخلفي.

كما يمثل الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، تحدياً تكتيكياً للنصر، في ظل سعيه إلى استثمار قدرات فريقه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الأندية الكبرى.

أما العامل الرابع، فيتمثل بالقوة الهجومية لنيوم، بقيادة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي يمتلك خبرة كبيرة وقدرة على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

وسيكون النصر مطالباً بتحسين أدائه الدفاعي وفرض أسلوبه منذ بداية المباراة، لتجنب تكرار المفاجأة التي حققها نيوم أمام الهلال.
مواضيع ذات صلة
أمن الجنوب أمام اختبار صعب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دمشق أمام اختبار صعب: إدماج الأكراد في الدولة المركزية من دون تجاهل مطالبهم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يثير غضب جماهير النصر أمام أبها في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب كلفة المعيشة.. الجمهوريون أمام اختبار صعب في معركة الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري روشن السعودي

الفرنسي ألكسندر

ألكسندر لاكازيت

دوري روشن

✨ الخلف

الهلال

السعود

كريستو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-18
Lebanon24
10:09 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:30 | 2026-10-18
Lebanon24
04:30 | 2026-10-18
Lebanon24
03:22 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24