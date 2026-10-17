النصر أمام اختبار صعب.. 4 عوامل تهدد انتصاره

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يستعد النصر لمواجهة نيوم في ، وسط مخاوف من أربعة عوامل قد تصعّب مهمته في تحقيق الفوز، أبرزها قوة المنافس الهجومية، والمشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق.ويأتي في مقدمة هذه العوامل فوز نيوم على بهدفين دون رد في الجولة السادسة، منهياً سلسلة من 47 مباراة دون هزيمة للهلال في الدوري، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر.ويشكّل الأداء الدفاعي للنصر مصدر قلق آخر، خصوصاً في ظل المساحات التي قد يستغلها لاعبو نيوم عبر الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، ما يتطلب تركيزاً أكبر من الخط الخلفي.كما يمثل الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، تحدياً تكتيكياً للنصر، في ظل سعيه إلى استثمار قدرات فريقه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الأندية الكبرى.أما العامل الرابع، فيتمثل بالقوة الهجومية لنيوم، بقيادة المهاجم لاكازيت، الذي يمتلك خبرة كبيرة وقدرة على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.وسيكون النصر مطالباً بتحسين أدائه الدفاعي وفرض أسلوبه منذ بداية المباراة، لتجنب تكرار المفاجأة التي حققها نيوم أمام الهلال.