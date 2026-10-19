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رياضة

رونالدو يقترب من حسم "المعركة الأخيرة" مع ميسي

Lebanon 24
19-10-2026 | 02:04
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رونالدو يقترب من حسم المعركة الأخيرة مع ميسي
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يقترب السباق التهديفي الأشرس في تاريخ كرة القدم بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من محطته الأخيرة الفاصلة، مع دخول "الدون" الأمتار الحاسمة لكسر الحاجز الإعجازي للهدف رقم 1000.
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ويبدو قائد النصر السعودي الأقرب عملياً لحسم هذا الصراع التاريخي للأبد، متسلحاً بأربعة أسلحة رقمية وتكتيكية ترجح كفته بشكل حاسم على منافسه التقليدي. 

فارق الـ45 هدفاً.. عقبة ميسي المعقدة

يملك كريستيانو رونالدو أفضلية رقمية صلبة بارتقائه إلى الهدف رقم 981 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 19 هدفاً فقط من دخول نادي الألفية الأسطوري. 

في المقابل، يبلغ رصيد ليونيل ميسي 936 هدفاً؛ هذا الفارق النقطي البالغ 45 هدفاً يفرض على النجم الأرجنتيني تسجيل ما لا يقل عن 64 هدفاً خلال نحو 81 مباراة متبقية في مسيرته حتى عام 2028 لمعادلة هذا المسار، وهي مهمة تبدو بالغة الصعوبة في ظل تباعد الروزنامة ومعدلات التسجيل الحالية.

يتمثل السلاح التكتيكي الأخطر في تحول رونالدو الصريح إلى مركز رأس الحربة (رقم 9) داخل تشكيلة النصر؛ حيث وظفت الإدارة الفنية مفاتيح اللعب وصناع الفرص لخدمة تمركزه داخل الصندوق؛ ما يقلص من مجهوده البدني خارج منطقة العمليات ويمنحه اللمسة الأخيرة المباشرة أمام المرمى، مقارنة بميسي الذي تراجع خطوات واسعة للوراء في ميامي لبناء اللعب وصناعة الفرص لزملائه.
يحافظ رونالدو على معدلات حضور بدني استثنائية وجاهزية تمنحه المشاركة الكاملة في 90 دقيقة عبر مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية؛ ما يضمن له معدلاً تهديفياً ثابتاً في كل أسبوع وتفادياً حاسماً للغيابات الطويلة التي قد تعطل عداده التهديفي في الأمتار الأخيرة.


يتعامل كريستيانو بذكاء حاد مع ملف الـ1000 هدف؛ فبدلاً من الهروب من التوقعات، أعلن هدفه بوضوح ليتحول الرقم إلى حافز يومي يطارد به كل شباك يواجهها، ملقياً بالعبء النفسي الكامل على كاهل ميسي في سباق يدرك الجميع أن رونالدو يملك فيه خط النهاية بين يديه.

المعركة الأخيرة بين القطبين تقترب من نهايتها المنطقية؛ فالأرقام والتكتيك والجاهزية تصب جميعها في مصلحة رونالدو، ليصبح تتويجه كأول لاعب يكسر حاجز الألف هدف مسألة وقت لا أكثر.
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