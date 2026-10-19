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رياضة

هل يجب طرد فينيسيوس من ريال مدريد؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 04:00
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هل يجب طرد فينيسيوس من ريال مدريد؟
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أشعل الفوز العريض الذي حققه ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بنتيجة (4-1) في الدوري الإسباني عاصفة من التساؤلات الفنية الصامتة داخل أروقة "سانتياغو برنابيو"؛ فالانتصار الذي جاء في ظل غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بدا وكأنه شهادة ميلاد لنسخة أهدأ وأكثر نضجاً وتوازناً على المستويين الهجومي والدفاعي، لتتحول ليلة إشبيلية من مجرد 3 نقاط في سباق "الليغا" إلى محاكمة فنية غير معلنة لجدوى الصخب الفردي الذي يفرضه الجناح البرازيلي على حساب استقرار المنظومة الجماعية.
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يان ديوماندي.. اللعب العمودي وشهادة التحرر التكتيكي 

قدم الوافد الشاب يان ديوماندي أوراق اعتماده الرسمية كبطل أول للمواجهة بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، مقدماً نموذجاً تكتيكياً مباشراً افتقده ريال مدريد طويلاً؛ فاللاعب اتسم باللعب العمودي السريع والقرار الحاسم دون أدنى مبالغة في الاحتفاظ الزائد بالكرة أو استهلاك طاقة الفريق في مشاحنات جانبية مع مدافعي الخصم وحكام اللقاء. 

هذا النهج المباشر منح خط وسط "الميرنغي" سلاسة فائقة في التحول الهجومي، وفتح مساحات شاسعة كانت تُغلق باستمرار تحت وطأة احتكار فينيسيوس للرواق الأيسر.
كارلوس إسبي وإندريك.. فاعلية مطلقة من أنصاف الفرص 

على خطى الفاعلية الميدانية، فجّر المهاجم الشاب كارلوس إسبي مفاجأة رقمية استثنائية وثقتها الإحصائيات، بتسجيله 3 أهداف من 29 لمسة فقط للكرة، محققاً معدلاً إعجازياً يصل إلى هدف في كل 13 دقيقة لعب. 

هذا الحسم النادر أمام المرمى، إلى جانب التحركات الذكية والضغط المستمر الذي قدمه إندريك، أثبت أن هجوم ريال مدريد يمتلك تنوعاً هائلاً وقدرة على الوصول للشباك بأقصر الطرق الممكنة، دون الحاجة لبناء اللعب بالكامل حول محور فردي وحيد يسهل التنبؤ بخطواته وخنقه تكتيكياً في المواعيد الكبرى.
استعادة الهدوء المفقود.. نهاية استنزاف الطاقة العصبية 

المكسب الأكبر الذي كشفته موقعة إشبيلية لم يكن رقمياً فحسب، بل تمثل في الهدوء النفسي والالتزام الدفاعي التام لكتيبة الفريق الأبيض. 

ففي غياب فينيسيوس، اختفت المشاحنات الاستفزازية مع جماهير المنافس وتلاشت الاعتراضات العصبية المتكررة التي كانت تُخرج زملاءه عن تركيزهم وتكلف الفريق إنذارات مجانية وثغرات دفاعية قاتلة في الارتداد، ليظهر ريال مدريد ككتلة متماسكة دفاعياً وهجومياً تخدم هدفاً واحداً دون صراعات شخصية.

لا يختلف اثنان على الموهبة الخارقة لفينيسيوس جونيور، لكن توهج ديوماندي وانفجار إسبي الهجومي يؤكدان أن كرة القدم لعبة جماعية لا تعترف بالصخب؛ ليبقى السؤال الحقيقي أمام الإدارة الفنية: هل التخلي عن العبء النفسي والتكتيكي لفينيسيوس بات خطوة حتمية لبناء مشروع مدريدي أكثر صلابة وتتويجاً بالبطولات؟.
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