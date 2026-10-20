وسط الفوضى في باريس.. سرقة قميص ميسي وشارة قيادته

امتدت أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة إلى عالم كرة القدم، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول شخصين ملثمين وهما يستوليان على قميص لنادي برشلونة وشارة قيادة تحملان توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حادثة وقعت داخل متجر قرب ساحة الجمهورية في باريس.

وبحسب موقع "Goal"، أظهر الفيديو الشخصين وهما يعرضان القطعتين أمام الكاميرا وسط أجواء الفوضى التي شهدتها المنطقة، فيما لم تتوافر معلومات تؤكد هويتهما أو ما إذا كانت المقتنيات قد استُعيدت.

وتكتسب المسروقات أهمية خاصة لارتباطها بميسي، الذي لعب في صفوف برشلونة قبل انتقاله سان جيرمان عام 2021. وتأتي الحادثة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ، مساء الثلاثاء 20 تشرين الأول.

وتحظى القمصان الأصلية الموقّعة من ميسي بقيمة مرتفعة في سوق المقتنيات الرياضية، إذ تتفاوت أسعارها وفقاً للمباريات التي ارتداها خلالها، وأهميتها في مسيرته، وحالتها وندرتها، فضلاً عن وجود توقيعه.

وفي عام 2023، بيعت ستة قمصان ارتداها ميسي خلال 2022 في قطر، التي توّج بلقبها مع منتخب الأرجنتين، في مزاد علني تجاوزت عائداته الإجمالية 7 ملايين دولار، وفق تقارير نُشرت حينها.

ولم تُحدّد حتى الآن القيمة الفعلية للقميص وشارة القيادة المسروقين، إذ يتطلب تقديرهما معرفة تفاصيلهما وتاريخهما، لكن ارتباطهما بميسي وتوقيعه قد يمنحهما قيمة كبيرة لدى هواة جمع المقتنيات الرياضية.