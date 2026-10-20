رونالدو يتعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها.. شاهدوا ماذا قال لها!

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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنووووووووووون :
🎙️ كريستيانو رونالدو لأنج بوستيكوجلو أثناء وصولهما إلى الملعب:
انظر يا رئيس، تلك الفتاة موجودة هنا دائمًا😂
يقصد المشجعة الصينية 💀🇨🇳 https://t.co/pzCGk7ZHKw— عالم النصر (@NFC1World) October 20, 2026
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنووووووووووون :
🎙️ كريستيانو رونالدو لأنج بوستيكوجلو أثناء وصولهما إلى الملعب:
انظر يا رئيس، تلك الفتاة موجودة هنا دائمًا😂
يقصد المشجعة الصينية 💀🇨🇳 https://t.co/pzCGk7ZHKw