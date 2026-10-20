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فنون ومشاهير

رونالدو يتعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها.. شاهدوا ماذا قال لها!

Lebanon 24
20-10-2026 | 15:14
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رونالدو يتعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها.. شاهدوا ماذا قال لها!
رونالدو يتعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها.. شاهدوا ماذا قال لها! photos 0
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لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأنظار بلقطة طريفة قبل مواجهة فريقه أمام نيوم، بعدما تعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها في المدرجات.
وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يشير إليها، قائلاً لمدربه أنجي بوستيكوغلو: "انظر يا رئيس، تلك الفتاة موجودة هنا دائماً!"، في لقطة عفوية أثارت تفاعلاً بين جماهير الفريق.

وتداول متابعو النصر المشهد الذي أظهر جانباً عفوياً من شخصية النجم البرتغالي، بعيداً عن أجواء المنافسة والضغوط داخل الملعب.

ويدخل النصر المباراة من المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما يحتل نيوم المركز السادس برصيد 16 نقطة.
 
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البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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