رونالدو يتعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها.. شاهدوا ماذا قال لها!

لفت النجم ، قائد النصر السعودي، الأنظار بلقطة طريفة قبل مواجهة فريقه أمام نيوم، بعدما تعرّف إلى مشجعة صينية اعتاد رؤيتها في المدرجات.



وظهر في مقطع فيديو وهو يشير إليها، قائلاً لمدربه : "انظر يا رئيس، تلك الفتاة موجودة هنا دائماً!"، في لقطة عفوية أثارت تفاعلاً بين جماهير الفريق.



وتداول متابعو النصر المشهد الذي أظهر جانباً عفوياً من شخصية النجم ، بعيداً عن أجواء المنافسة والضغوط داخل الملعب.



ويدخل النصر المباراة من المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما يحتل نيوم المركز السادس برصيد 16 نقطة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنووووووووووون : 🎙️ لأنج بوستيكوجلو أثناء وصولهما إلى الملعب: انظر يا رئيس، تلك الفتاة موجودة هنا دائمًا😂 يقصد المشجعة 💀🇨🇳 https://t.co/pzCGk7ZHKw — عالم النصر (@NFC1World) October 20, 2026 Advertisement