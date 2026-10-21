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رياضة

اليويفا يحاصر إنفانتينو بأسئلة "محرجة".. وينتظر ردا سريعا

Lebanon 24
21-10-2026 | 02:00
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اليويفا يحاصر إنفانتينو بأسئلة محرجة.. وينتظر ردا سريعا
اليويفا يحاصر إنفانتينو بأسئلة محرجة.. وينتظر ردا سريعا photos 0
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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطابا إلى نظيره الدولي (فيفا)، يطلب فيه إجابات على 42 سؤالا تتعلق برئاسة جاني إنفانتينو، بما في ذلك مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" وجائزة الفيفا للسلام.
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وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أن اليويفا ينتظر الإجابات "بحلول الثاني من نوفمبر المقبل"، أي في خلال أسبوعين.

وقاد اليويفا دعوات تطالب باستقالة إنفانتينو، منذ اقتراح مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز"، الذي جرى التخلي عنه لاحقا، وكان يتضمن إنشاء شركة لإدارة المصالح التجارية لبطولات الفيفا، بما فيها كأس العالم، مع بيع حصة أقلية فيها لمستثمرين من القطاع الخاص.

واعتذر إنفانتينو (56 عاما)، الذي سيترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، أمام مجلس الفيفا الأسبوع الماضي، وطلب من الحاضرين تقديم أي أسئلة تتعلق بأسلوب إدارته كتابة، حتى يتمكن من الرد عليها خلال الاجتماع المقرر عقده في 16 كانون الاول المقبل.

ومع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" ووسائل إعلام بريطانية أخرى، الإثنين، أن الأمين العام لليويفا ثيودور ثيودوريديس، وجه رسالة إلى نظيره في الفيفا ماتياس غرافستروم، طالب فيها برد سريع على 42 سؤالا تغطي 12 موضوعا.
وكتب ثيودوريديس في الرسالة: "هذه الأسئلة تتطلب إجابات الآن. لا يمكن تأجيلها حتى الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا، ولا يمكن لإصلاحات الحوكمة المستقبلية أن تحل محل التدقيق في القرارات التي اتخذت بالفعل والمساءلة عنها".

وقال متحدث باسم الفيفا إن لوائح الحوكمة في الاتحاد تنص على سرية اجتماعات المجلس والوثائق المرتبطة بها.

وأضاف: "بينما يعتزم الفيفا الرد على الأسئلة المقدمة من أعضاء مجلسه، فإنه لا ينوي خرق السرية بالتعليق على المراسلات أو الوثائق الداخلية لوسائل الإعلام".

وتابع: "يرى الفيفا أن احترام هذه اللوائح يعكس احترام المجلس نفسه وأعضائه. وسيواصل الفيفا الحفاظ على هذا الاحترام، ولن ينجرف إلى أي نقاشات مع أطراف خارجية تقوض ذلك".

ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه في آذار 2027، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 18 تشرين الثاني المقبل لتقديم المرشحين المحتملين ترشيحاتهم.
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