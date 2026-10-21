اليويفا يحاصر إنفانتينو بأسئلة "محرجة".. وينتظر ردا سريعا

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وجه (يويفا) خطابا إلى نظيره الدولي (فيفا)، يطلب فيه إجابات على 42 سؤالا تتعلق برئاسة جاني إنفانتينو، بما في ذلك مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" وجائزة الفيفا للسلام.وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أن اليويفا ينتظر الإجابات "بحلول الثاني من نوفمبر المقبل"، أي في خلال أسبوعين.وقاد اليويفا دعوات تطالب باستقالة إنفانتينو، منذ اقتراح مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز"، الذي جرى التخلي عنه لاحقا، وكان يتضمن إنشاء شركة لإدارة المصالح التجارية لبطولات الفيفا، بما فيها ، مع بيع حصة أقلية فيها لمستثمرين من القطاع الخاص.واعتذر إنفانتينو (56 عاما)، الذي سيترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، أمام مجلس الفيفا الأسبوع الماضي، وطلب من الحاضرين تقديم أي أسئلة تتعلق بأسلوب إدارته كتابة، حتى يتمكن من الرد عليها خلال الاجتماع المقرر عقده في 16 كانون الاول المقبل.ومع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" ووسائل إعلام بريطانية أخرى، الإثنين، أن لليويفا ثيودور ثيودوريديس، وجه رسالة إلى نظيره في الفيفا ماتياس غرافستروم، طالب فيها برد سريع على 42 سؤالا تغطي 12 موضوعا.