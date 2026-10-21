قبل الكلاسيكو.. صدمة جديدة لبرشلونة

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وتلقَّى خسارة قاسية أمام بنتيجة 2/4، في مباراة مثيرة، حيث وصل الفريق الكتالوني إلى ملعب بارك دي برانس بسجل مثالي في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن سان جيرمان أظهر فاعلية أكبر في التسجيل في مباراة سريعة الإيقاع، ليكبّد كتيبة هازي أول هزيمة له هذا الموسم. تلقَّى صدمة جديدة، بعد الخسارة القاسية أمام ، أمس الثلاثاء، ببطولة ، وقبيل مباراة الكلاسيكو أمام بالدوري الإسباني.وتلقَّى خسارة قاسية أمام بنتيجة 2/4، في مباراة مثيرة، حيث وصل الفريق الكتالوني إلى ملعب بارك دي برانس بسجل مثالي في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن سان جيرمان أظهر فاعلية أكبر في التسجيل في مباراة سريعة الإيقاع، ليكبّد كتيبة هازي أول هزيمة له هذا الموسم.



أكد نادي برشلونة أن داني أولمو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في أبطال .



واضطُر أولمو للخروج من الملعب في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ليصبح، الآن، في عداد اللاعبين الغائبين عن المشاركة. صدمة جديدة قبل الكلاسيكوأكد نادي برشلونة أن داني أولمو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في أبطال .واضطُر أولمو للخروج من الملعب في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ليصبح، الآن، في عداد اللاعبين الغائبين عن المشاركة.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة داني أولمو في العضلة المقربة اليسرى، نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة ضد باريس سان جيرمان".



وأضاف البيان: "من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً".

وسيغيب أيضاً عن مباريات الفريق في (الليغا) أمام كل من: وألافيس، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، بالإضافة إلى مواجهتي دوري أبطال أوروبا ضد أستون فيلا ونادي صباح.



وبهذا، ينضم أولمو إلى كل من إريك غارسيا، وأندرياس كريستنسن، في قائمة المصابين ببرشلونة.



كما يغيب جول كوندي أيضاً، لكن هناك آمالاً بأن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة "الكلاسيكو"، ، أمام ريال مدريد. (إرم نيوز)