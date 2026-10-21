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رياضة

قبل الكلاسيكو.. صدمة جديدة لبرشلونة

Lebanon 24
21-10-2026 | 09:24
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قبل الكلاسيكو.. صدمة جديدة لبرشلونة
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تلقَّى نادي برشلونة صدمة جديدة، بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقبيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.
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وتلقَّى برشلونة خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2/4، في مباراة مثيرة، حيث وصل الفريق الكتالوني إلى ملعب بارك دي برانس بسجل مثالي في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن سان جيرمان أظهر فاعلية أكبر في التسجيل في مباراة سريعة الإيقاع، ليكبّد كتيبة هازي فليك أول هزيمة له هذا الموسم.
 
صدمة جديدة قبل الكلاسيكو
أكد نادي برشلونة أن داني أولمو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واضطُر أولمو للخروج من الملعب في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ليصبح، الآن، في عداد اللاعبين الغائبين عن المشاركة.
 
وجاء في بيان صادر عن النادي: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة داني أولمو في العضلة المقربة اليسرى، نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة ضد باريس سان جيرمان".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً".
 
وسيغيب أيضاً عن مباريات الفريق في الدوري الإسباني (الليغا) أمام كل من: ريال مدريد وألافيس، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، بالإضافة إلى مواجهتي دوري أبطال أوروبا ضد أستون فيلا ونادي صباح.

وبهذا، ينضم أولمو إلى كل من إريك غارسيا، وأندرياس كريستنسن، في قائمة المصابين ببرشلونة. 

كما يغيب جول كوندي أيضاً، لكن هناك آمالاً بأن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة "الكلاسيكو"، يوم الأحد، أمام ريال مدريد. (إرم نيوز) 
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دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

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