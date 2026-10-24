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رياضة

ضربة دفاعية لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. فليك يؤكد غياب كوندي

Lebanon 24
24-10-2026 | 10:00
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ضربة دفاعية لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. فليك يؤكد غياب كوندي
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تلقى برشلونة ضربة جديدة قبل مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما تأكد غياب مدافعه الفرنسي جول كوندي عن مباراة الكلاسيكو المقررة غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
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وأكد مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن كوندي لن يكون متاحاً للمشاركة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، مشدداً على أن الجهاز الفني لا يريد المخاطرة بسلامته.

وكان المدافع الفرنسي قد تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال مواجهة ريال بيتيس، ما تسبب في غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفشل في استعادة جاهزيته لخوض الكلاسيكو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، حاول كوندي اللحاق بالمواجهة المرتقبة، إلا أن الفترة الزمنية القصيرة بين الإصابة والمباراة حالت دون تعافيه، على أن يواصل برنامجه التأهيلي استعداداً لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في 31 تشرين الأول الجاري.

ويضع غياب كوندي الجهاز الفني لبرشلونة أمام تحدٍّ دفاعي، خصوصاً مع استمرار غياب إريك غارسيا بسبب الإصابة، ما يرجّح اعتماد فليك على تشافي إسبارت في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب باو كوبارسي وجيرارد مارتن وجواو كانسيلو.

كما يفتقد الفريق الكتالوني خدمات داني أولمو، الذي يعاني إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وتأتي هذه الغيابات قبل مواجهة مهمة يسعى خلالها برشلونة إلى تعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، فيما يتطلع ريال مدريد إلى تقليص الفارق مع غريمه التقليدي.
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