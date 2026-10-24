ضربة دفاعية لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. فليك يؤكد غياب كوندي

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تلقى ضربة جديدة قبل مواجهة غريمه التقليدي ، بعدما تأكد غياب مدافعه الفرنسي جول كوندي عن مباراة الكلاسيكو المقررة غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.وأكد مدرب برشلونة، الألماني هانزي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن كوندي لن يكون متاحاً للمشاركة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، مشدداً على أن الجهاز الفني لا يريد المخاطرة بسلامته.وكان المدافع الفرنسي قد تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال مواجهة بيتيس، ما تسبب في غيابه عن مباراة في ، قبل أن يفشل في استعادة جاهزيته لخوض الكلاسيكو.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، حاول كوندي اللحاق بالمواجهة المرتقبة، إلا أن الفترة الزمنية القصيرة بين الإصابة والمباراة حالت دون تعافيه، على أن يواصل برنامجه التأهيلي استعداداً لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في 31 تشرين الأول الجاري.ويضع غياب كوندي الجهاز الفني لبرشلونة أمام تحدٍّ دفاعي، خصوصاً مع استمرار غياب إريك غارسيا بسبب الإصابة، ما يرجّح اعتماد فليك على تشافي إسبارت في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب باو كوبارسي وجيرارد مارتن وجواو كانسيلو.كما يفتقد الفريق الكتالوني خدمات داني أولمو، الذي يعاني إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.وتأتي هذه الغيابات قبل مواجهة مهمة يسعى خلالها برشلونة إلى تعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، فيما يتطلع ريال إلى تقليص الفارق مع غريمه التقليدي.