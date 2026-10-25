بعد اعتدائه على ملاكم مصري.. مُلاكم يُجرَّد من ميداليته في بطولة أفريقيا للملاكمة

جُرّد الملاكم الأوغندي عزيز عبد، حفيد الدكتاتور الأوغندي السابق عيدي أمين، من ميداليته في بطولة للملاكمة المقامة في العاصمة الكينية نيروبي، بعدما وجّه لكمة إلى منافسه حسين عقب صافرة نهاية نزال نهائي وزن 90 كيلوغراماً.

وفقد الملاكم الملقب بـ"رينغو"، البالغ 25 عاماً، أعصابه بعد انتهاء النزال، إذ ابتعد في البداية عن الالتحام لحظة سماعه الجرس، ثم سدّد لكمة إلى مؤخرة رأس حسين حين استدار الأخير مبتعداً عنه، ما أدى إلى سقوطه أرضاً.

وسارع الحكام إلى التدخل وقرروا استبعاد الملاكم الأوغندي فوراً، فغادر عبد الحلبة قبل إعلان فوز منافسه المصري. ولم تقتصر العقوبة على خسارة الذهبية، إذ حُرم أيضاً من الميدالية الفضية التي كان سيحصل عليها لبلوغه النهائي.

ليست الحادثة الأولى

وهذه المرة الثانية خلال أشهر قليلة التي يُستبعد فيها عبد من بطولة كبرى بسبب مخالفة، بعدما لقي المصير نفسه في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو في الماضي، حين استُبعد في ربع نهائي وزن فوق الثقيل أمام الإنكليزي ديليشس ، إثر اعتبار الحكام أنه وجّه ضربة بالرأس، علماً أنه كان قد تلقى إنذارين سابقين، فأنهت المخالفة الثالثة مشاركته في البطولة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" ، هاجم الملاكم الأوغندي التحكيم بعد استبعاده آنذاك، متهماً الحكام بالانحياز والعنصرية ضد الملاكمين الأفارقة. وكان عبد قد وصل إلى اسكتلندا معلناً رغبته في أن يصبح "ملك اسكتلندا الجديد"، في إشارة إلى أحد الألقاب التي منحها جده لنفسه خلال حكمه أوغندا.

وكان عيدي أمين قد استولى على السلطة في أوغندا عام 1971 وحكمها ثماني سنوات قبل الإطاحة به وفراره إلى المنفى، وشهد عهده انتهاكات واسعة وعمليات قتل جماعي قُدّر ضحاياها بمئات الآلاف، كما اشتهر بإطلاق ألقاب غريبة على نفسه، من بينها "ملك اسكتلندا". (Goal)