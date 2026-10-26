بعد هدف التقدم لمبابي.. ماذا فعل مورينيو عند دكة بدلاء برشلونة؟ (فيديو)

لفت المدرب الأنظار خلال الكلاسيكو بين وبرشلونة، بعدما احتفل بحماس كبير بهدف الذي منح الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "سبوتيفاي "، قبل أن يلتفت بنظرات لافتة نحو دكة بدلاء الفريق الكتالوني.

وبعد تسجيل مبابي هدف الفوز في الدقيقة 87، اندفع مورينيو من منطقته الفنية، وسقط على ركبتيه على أرض الملعب، مادّاً ذراعيه ومخرجاً لسانه، في احتفال أعاد إلى الأذهان احتفالاته الشهيرة خلال فترته السابقة مع . وبعد لحظات، استدار نحو الجهاز الفني واللاعبين الاحتياطيين لبرشلونة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على .

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وجاءت اللقطة في ختام مواجهة متوترة، افتتح فيها مبابي التسجيل لريال مدريد في الشوط الأول، قبل أن يعادل رافينيا النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 61، ثم عاد المهاجم الفرنسي ليحسم اللقاء بهدفه الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق.

وبهذا الفوز، ألحق ريال مدريد ببرشلونة خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، وقلّص الفارق معه إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب.