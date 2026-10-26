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رياضة

ضربة جديدة لبرشلونة بعد الكلاسيكو.. غياب إسبارت 7 أسابيع

Lebanon 24
26-10-2026 | 17:31
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ضربة جديدة لبرشلونة بعد الكلاسيكو.. غياب إسبارت 7 أسابيع
ضربة جديدة لبرشلونة بعد الكلاسيكو.. غياب إسبارت 7 أسابيع photos 0
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تلقى برشلونة ضربة جديدة بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، بعدما أعلن النادي الكتالوني غياب مدافعه الشاب تشافي إسبارت لمدة تقارب سبعة أسابيع بسبب الإصابة.
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وأوضح برشلونة، في بيان طبي، أن الفحوصات أكدت إصابة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في أربطة الكاحل الأيمن، إثر احتكاك مع لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني خلال المباراة التي أُقيمت الأحد.

وكان إسبارت قد اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة الثلاثين، بعدما عجز عن استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

وتزيد هذه الإصابة من متاعب المدرب الألماني هانزي فليك، الذي يعاني من نقص الخيارات الدفاعية، في ظل غياب عدد من اللاعبين، أبرزهم جول كوندي وإريك غارسيا وأندرياس كريستنسن.

ومن المتوقع أن يغيب إسبارت عن عدة مباريات مهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ إضافي خلال المرحلة المقبلة.
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