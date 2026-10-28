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رياضة

أرسنال خارج كأس الرابطة بعد خسارته امام فريق من الدرجة الرابعة

Lebanon 24
28-10-2026 | 00:46
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أرسنال خارج كأس الرابطة بعد خسارته امام فريق من الدرجة الرابعة
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فجر فليتوود، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، مفاجأة مدوية بإقصاء أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة، بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
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وفي ظل استعداده لمباراة قوية ضد ليفربول على ملعب أنفيلد، الأحد، اعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على تشكيلة من البدلاء واللاعبين الشباب، لكنه اضطر للاعتماد على بعض العناصر الأساسية عندما تأخر في النتيجة.

وتعد هذه أول بطولة يودعها أرسنال هذا الموسم، علما أن الفريق اللندني لم يحقق لقب كأس الرابطة سوى مرتين فقط في تاريخه.

وحقق فليتوود، القادم من دوري الدرجة الرابعة، تأهلا تاريخيا على حساب أرسنال، بعدما تقدم أولا عن طريق لاعبه رون لوبالو في الدقيقة 21، بينما تعادل السويدي فيكتور يوكيريس لأرسنال في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد لاعب أرسنال الشاب ماكس دومان في الدقيقة 85، بعد اشتباكه مع أحد لاعبي المنافس.

وفي ركلات الترجيح، استفاد فليتوود من إهدار البرازيلي برونو غيمارايش ركلته، لتكون كافية لأن يصعد صاحب الأرض لدور الثمانية، بعدما سجل لاعبوه كل الركلات الخمسة بنجاح.
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