أرسنال خارج كأس الرابطة بعد خسارته امام فريق من الدرجة الرابعة

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فجر فليتوود، أحد أندية الدرجة الرابعة، مفاجأة مدوية بإقصاء بطل من الدور الرابع لبطولة ، بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.وفي ظل استعداده لمباراة قوية ضد على ملعب ، الأحد، اعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا لأرسنال على تشكيلة من البدلاء واللاعبين الشباب، لكنه اضطر للاعتماد على بعض العناصر الأساسية عندما تأخر في النتيجة.وتعد هذه أول بطولة يودعها أرسنال هذا الموسم، علما أن الفريق اللندني لم يحقق لقب كأس الرابطة سوى مرتين فقط في تاريخه.وحقق فليتوود، القادم من دوري الدرجة الرابعة، تأهلا تاريخيا على حساب أرسنال، بعدما تقدم أولا عن طريق لاعبه رون لوبالو في الدقيقة 21، بينما تعادل فيكتور يوكيريس لأرسنال في الدقيقة 50.وشهدت المباراة طرد لاعب أرسنال الشاب دومان في الدقيقة 85، بعد اشتباكه مع أحد لاعبي المنافس.وفي ركلات الترجيح، استفاد فليتوود من إهدار البرازيلي برونو غيمارايش ركلته، لتكون كافية لأن يصعد صاحب الأرض لدور الثمانية، بعدما سجل لاعبوه كل الركلات الخمسة بنجاح.