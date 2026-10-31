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رياضة

رغم اعتذار مبابي.. التلفزيون الصيني يواصل "معاقبة" الدوري الإسباني ويحجب مبارياته

Lebanon 24
31-10-2026 | 12:50
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رغم اعتذار مبابي.. التلفزيون الصيني يواصل معاقبة الدوري الإسباني ويحجب مبارياته
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امتنع التلفزيون الرسمي الصيني عن بث أول مباراتين من الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أيام من إعلانه تعليق بث مباريات المسابقة، على خلفية تصريحات لمهاجم نادي ريال مدريد كيليان مبابي تتعلق بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، بحسب موقع "غول".

وأسقطت شبكة “CCTV” العامة، التابعة لمجموعة الإعلام الرسمية الصينية “CMG”، مباراة فياريال وإسبانيول، أولى مباريات الجدول بعد إعلان التعليق الثلاثاء، والتي انطلقت مساء الجمعة في إسبانيا وكانت متاحة عبر منصة "ميغو" للبث الإلكتروني المملوكة لشركة "تشاينا موبايل" للاتصالات الخاضعة لسيطرة الدولة، وفق ما رصد صحافيو وكالة "فرانس برس".

كما غابت عن شاشة “CCTV” مواجهة أتلتيكو مدريد وليفانتي، السبت، التي انطلقت عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، علماً أن أياً من المباراتين لم يرد في جدول البث المعلن للقناة. وأكدت رابطة الدوري الإسباني لوكالة "فرانس برس" أن التلفزيون الصيني كان يبث حتى الآن كل مباريات المسابقة مباشرة.

أصل الأزمة

وتعود الأزمة إلى مقطع فيديو من برنامج "ذا بريدج"، ظهر فيه مبابي يتفاعل مع صورة ساخرة وضعت وجهه على صور ماو تسي تونغ، ووصف فيها الزعيم الصيني الراحل بأنه "ديكتاتور صيني".

ومع تصاعد الخلاف، فسخت شركات صينية عقودها مع اللاعب الفرنسي، قبل أن تعتذر رابطة الدوري الإسباني ومبابي نفسه، الذي أكد أنه "آسف بصدق"، واصفاً تعليقاته بأنها "غير لائقة"، فيما أعلنت الصين أنها تأخذ الاعتذارات "على محمل الجد". ورغم ذلك، واصل التلفزيون الرسمي الصيني حجب الدوري الإسباني، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

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