تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"أداء من الطراز الرفيع".. تشابي ألونسو يخصّ لافيا بإشادة استثنائية

Lebanon 24
31-10-2026 | 12:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أداء من الطراز الرفيع.. تشابي ألونسو يخصّ لافيا بإشادة استثنائية
أداء من الطراز الرفيع.. تشابي ألونسو يخصّ لافيا بإشادة استثنائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أشاد مدرب نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم تشابي ألونسو بلاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، معتبراً أن أداءه يستحق "تقديراً كبيراً"، بعدما أدّى دوراً محورياً في فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج"، بحسب موقع "غول".

ودخل لافيا (22 عاماً) التشكيلة الأساسية بعد إصابة لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون، في وقت كان كثيرون يتوقعون أن يشارك الأخير إلى جانب مويسيس كايسيدو في وسط الملعب. وأكمل اللاعب البلجيكي مباراته الكاملة الثانية خلال أسبوع واحد، بعدما كان يجد صعوبة حتى وقت قريب في إكمال 90 دقيقة. وردّاً على سؤال عمّا إذا كان لافيا قد علم بمشاركته أساسياً في اليوم نفسه، قال ألونسو: "علم في الوقت المناسب، لقد علم أمس".

ذكاء تكتيكي

وأبدى ألونسو، لاعب الوسط السابق في ريال مدريد وليفربول، إعجابه بذكاء لافيا التكتيكي وحيويته، قائلاً: "من وجهة نظر لاعب وسط، كان أداءً من الطراز الرفيع. قام بأمور كثيرة بشكل صحيح، وربط دائماً بين الدفاع والمهاجمين، ونجح في تحويل اللعب، واتخذ قرارات صائبة كثيرة، وكان ديناميكياً وتنافسياً"، مضيفاً: "ليس في هذه المباراة فحسب، بل يلعب بمستوى جيد جداً منذ أسبوعين أو ثلاثة، وأنا سعيد جداً من أجله، واليوم يستحق تقديراً كبيراً على أدائه". ووصف المباراة لشبكة “TNT سبورتس” بأنها "أداء ناضج وفوز رائع".

إستيفاو وروجرز

ولم يكن لافيا النجم الشاب الوحيد الذي نال الإشادة، إذ قال ألونسو عن البرازيلي إستيفاو ويليان: "أنا سعيد جداً بإستيفاو! كان هذا أفضل رد ليُظهر أنه يستحق المزيد. لقد عمل بجد كبير". كما سجّل المهاجم مورغان روجرز هدفاً بعد أسبوع صعب على النادي، وقال: "حاولت فقط جذب المدافعين، وفجأة وجدت نفسي أمام المرمى وكان عليّ الحفاظ على هدوئي. لحسن الحظ دخلت الكرة".

ويمنح الفوز دفعة كبيرة لألونسو بعد نتيجة مخيبة الأسبوع الماضي، إذ أشار إلى أن ردّ فعل فريقه في الشوط الثاني جاء تماماً كما طلب بين الشوطين، فيما بات هندرسون أمام تحدٍّ كبير لاستعادة مكانه الأساسي بعد تعافيه. وختم ألونسو: "نحن سعداء بالأداء وبردّ الفعل، وبالطبع بالنقاط الثلاث!".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت جبل الرفيع
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات استثنائية لـ"مطاعم" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف أطراف جبل الرفيع
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إستياء من أداء ستة وزراء و"لن تتم اقالتهم"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

البرازيل

مانشستر

إنكليزي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-10-31
Lebanon24
15:41 | 2026-10-31
Lebanon24
14:40 | 2026-10-31
Lebanon24
14:38 | 2026-10-31
Lebanon24
13:41 | 2026-10-31
Lebanon24
12:50 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24