"أداء من الطراز الرفيع".. تشابي ألونسو يخصّ لافيا بإشادة استثنائية

أشاد مدرب نادي تشيلسي الإنكليزي ألونسو بلاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، معتبراً أن أداءه يستحق "تقديراً كبيراً"، بعدما أدّى دوراً محورياً في فوز فريقه على في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج"، بحسب موقع "غول".

ودخل لافيا (22 عاماً) التشكيلة الأساسية بعد إصابة لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون، في وقت كان كثيرون يتوقعون أن يشارك الأخير إلى جانب مويسيس كايسيدو في وسط الملعب. وأكمل اللاعب البلجيكي مباراته الكاملة الثانية خلال أسبوع واحد، بعدما كان يجد صعوبة حتى وقت قريب في إكمال 90 دقيقة. وردّاً على سؤال عمّا إذا كان لافيا قد علم بمشاركته أساسياً في اليوم نفسه، قال ألونسو: "علم في الوقت المناسب، لقد علم أمس".

ذكاء تكتيكي

وأبدى ألونسو، لاعب الوسط السابق في وليفربول، إعجابه بذكاء لافيا التكتيكي وحيويته، قائلاً: "من وجهة نظر لاعب وسط، كان أداءً من الطراز الرفيع. قام بأمور كثيرة بشكل صحيح، وربط دائماً بين الدفاع والمهاجمين، ونجح في تحويل اللعب، واتخذ قرارات صائبة كثيرة، وكان ديناميكياً وتنافسياً"، مضيفاً: "ليس في هذه المباراة فحسب، بل يلعب بمستوى جيد جداً منذ أسبوعين أو ثلاثة، وأنا سعيد جداً من أجله، واليوم يستحق تقديراً كبيراً على أدائه". ووصف المباراة لشبكة “TNT سبورتس” بأنها "أداء ناضج وفوز رائع".

إستيفاو وروجرز

ولم يكن لافيا النجم الشاب الوحيد الذي نال الإشادة، إذ قال ألونسو عن البرازيلي إستيفاو ويليان: "أنا سعيد جداً بإستيفاو! كان هذا أفضل رد ليُظهر أنه يستحق المزيد. لقد عمل بجد كبير". كما سجّل المهاجم مورغان روجرز هدفاً بعد أسبوع صعب على النادي، وقال: "حاولت فقط جذب المدافعين، وفجأة وجدت نفسي أمام المرمى وكان عليّ الحفاظ على هدوئي. لحسن الحظ دخلت ".

ويمنح الفوز دفعة كبيرة لألونسو بعد نتيجة مخيبة الأسبوع الماضي، إذ أشار إلى أن ردّ فعل فريقه في الشوط الثاني جاء تماماً كما طلب بين الشوطين، فيما بات هندرسون أمام تحدٍّ كبير لاستعادة مكانه الأساسي بعد تعافيه. وختم ألونسو: "نحن سعداء بالأداء وبردّ الفعل، وبالطبع بالنقاط الثلاث!".