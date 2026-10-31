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رياضة

"برايتون" يسقط "سيتي" في عقر داره.. خسارة ثانية توالياً في الدوري

Lebanon 24
31-10-2026 | 13:41
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برايتون يسقط سيتي في عقر داره.. خسارة ثانية توالياً في الدوري
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تلقّى مانشستر سيتي ضربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز، بخسارته أمام ضيفه برايتون 0-1، السبت، في الجولة التاسعة، ليُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة.

وحسم ياسين العياري المباراة بهدف سجّله في الدقيقة 11 على ملعب "الاتحاد"، مانحاً برايتون الفوز وردّ الاعتبار بعد خروجه أمام سيتي بركلات الترجيح من كأس الرابطة، الأربعاء الماضي.

وهذه الخسارة الثانية توالياً لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الدوري، بعد سقوطه أمام أستون فيلا 1-2 في الجولة السابقة. كما أنها هزيمته الثالثة خلال تشرين الأول، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان 2-4 على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وتجمّد رصيد سيتي عند 21 نقطة في الصدارة، متقدّماً بفارق الأهداف على أرسنال حامل اللقب، الذي يواجه ليفربول خارج ملعبه الأحد.

في المقابل، حقق برايتون انتصاره السادس في الدوري، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث ويقلّص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين.

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