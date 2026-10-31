لقب "الفورمولا 1" يقترب من أنطونيلي... والمكسيك محطة الحسم

تتجه الأنظار إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، مع اقتراب السائق الإيطالي كيمي أنطونيلي من حسم لقب بطولة العالم لموسم 2026، بعدما عزّز صدارته بفوزه في سباق الولايات المتحدة، فيما سجّل سائق فيراري شارل لوكلير أسرع توقيت في التجارب الحرة الأولى والثانية على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز".
ويتصدر أنطونيلي ترتيب السائقين بفارق 123 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل، ويحتاج إلى إنهاء سباق المكسيك في المركز التاسع أو أفضل لضمان اللقب، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة. كما سيحسم اللقب في حال عدم فوز راسل أو لويس هاميلتون بالسباق.
وفي التجارب الحرة الثانية، تقدّم لوكلير على سائق مكلارين لاندو نوريس وراسل، فيما حلّ أنطونيلي رابعاً، وماكس فيرستابن خامساً. أما هاميلتون، فأنهى الحصة في المركز الحادي عشر بعدما اضطر إلى التوقف إثر فقدانه الطاقة في سيارته فيراري.
وكان لوكلير قد تصدّر أيضاً التجارب الحرة الأولى، متقدماً على أنطونيلي وفرناندو ألونسو، فيما حلّ هاميلتون في المركز العشرين.
وتُقام التجارب الحرة الثالثة والتصفيات السبت، على أن ينطلق السباق الرئيسي الأحد 1 تشرين الثاني، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، على مسافة 71 لفة.