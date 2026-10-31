لقب "الفورمولا 1" يقترب من أنطونيلي... والمكسيك محطة الحسم

تتجه الأنظار إلى جائزة الكبرى للفورمولا 1، مع اقتراب السائق كيمي أنطونيلي من حسم لقب لموسم 2026، بعدما عزّز صدارته بفوزه في سباق ، فيما سجّل سائق فيراري لوكلير أسرع توقيت في التجارب الحرة الأولى والثانية على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز".

ويتصدر أنطونيلي ترتيب السائقين بفارق 123 نقطة عن زميله في مرسيدس راسل، ويحتاج إلى إنهاء سباق المكسيك في المركز التاسع أو أفضل لضمان اللقب، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة. كما سيحسم اللقب في حال عدم فوز راسل أو لويس هاميلتون بالسباق.

وفي التجارب الحرة الثانية، تقدّم لوكلير على سائق مكلارين لاندو نوريس وراسل، فيما حلّ أنطونيلي رابعاً، وماكس فيرستابن خامساً. أما هاميلتون، فأنهى الحصة في المركز بعدما اضطر إلى التوقف إثر فقدانه الطاقة في سيارته فيراري.

وكان لوكلير قد تصدّر أيضاً التجارب الحرة الأولى، متقدماً على أنطونيلي وفرناندو ألونسو، فيما حلّ هاميلتون في المركز العشرين.

وتُقام التجارب الحرة الثالثة والتصفيات السبت، على أن ينطلق السباق الأحد 1 تشرين الثاني، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، على مسافة 71 لفة.