تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لقب "الفورمولا 1" يقترب من أنطونيلي... والمكسيك محطة الحسم

Lebanon 24
31-10-2026 | 14:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لقب الفورمولا 1 يقترب من أنطونيلي... والمكسيك محطة الحسم
لقب الفورمولا 1 يقترب من أنطونيلي... والمكسيك محطة الحسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتجه الأنظار إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، مع اقتراب السائق الإيطالي كيمي أنطونيلي من حسم لقب بطولة العالم لموسم 2026، بعدما عزّز صدارته بفوزه في سباق الولايات المتحدة، فيما سجّل سائق فيراري شارل لوكلير أسرع توقيت في التجارب الحرة الأولى والثانية على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز".

ويتصدر أنطونيلي ترتيب السائقين بفارق 123 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل، ويحتاج إلى إنهاء سباق المكسيك في المركز التاسع أو أفضل لضمان اللقب، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة. كما سيحسم اللقب في حال عدم فوز راسل أو لويس هاميلتون بالسباق.

وفي التجارب الحرة الثانية، تقدّم لوكلير على سائق مكلارين لاندو نوريس وراسل، فيما حلّ أنطونيلي رابعاً، وماكس فيرستابن خامساً. أما هاميلتون، فأنهى الحصة في المركز الحادي عشر بعدما اضطر إلى التوقف إثر فقدانه الطاقة في سيارته فيراري.

وكان لوكلير قد تصدّر أيضاً التجارب الحرة الأولى، متقدماً على أنطونيلي وفرناندو ألونسو، فيما حلّ هاميلتون في المركز العشرين.

وتُقام التجارب الحرة الثالثة والتصفيات السبت، على أن ينطلق السباق الرئيسي الأحد 1 تشرين الثاني، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، على مسافة 71 لفة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
راسل يعود من بعيد... "غراند سلام" يشعل صراع لقب "فورمولا 1"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الملف الاتّهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت يقترب من الحسم والمدعي العام يُحمّل ميشال عون مسؤولية جزائية
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ يخصّ لبنان.. 7 شروط إيرانية أمام ترامب فهل اقترب "الحسم"؟
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتلة الوطنية": حان وقت الحسم لضبط السلاح غير الشرعي
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بطولة العالم

الحادي عشر

الإيطالي

المكسيك

الرئيسي

جورج

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-10-31
Lebanon24
15:41 | 2026-10-31
Lebanon24
14:40 | 2026-10-31
Lebanon24
13:41 | 2026-10-31
Lebanon24
12:59 | 2026-10-31
Lebanon24
12:50 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24