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رياضة

ضربة مزدوجة لبايرن ميونيخ في "الكلاسيكو الألماني"

Lebanon 24
31-10-2026 | 15:41
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ضربة مزدوجة لبايرن ميونيخ في الكلاسيكو الألماني
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تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ضربتين موجعتين في الشوط الأول من قمة الدوري الألماني (بوندسليغا) أمام بوروسيا دورتموند، بعدما اضطر إلى استبدال المغربي إسماعيل صيباري والألماني سيرج غنابري بسبب الإصابة.

وكان صيباري أول المصابين، بعدما أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 24، إثر تمريرة بينية رائعة من كونراد لايمر وضعته في مواجهة حارس دورتموند غريغور كوبل، لكنه دفع الكرة أبعد قليلاً مما ينبغي، فخرج الحارس السويسري لإبعادها، واصطدم رأسه بركبة صيباري كما علق كاحل المهاجم تحته. وبينما واصل كوبل اللعب، بقي صيباري على الأرض يتألم وتلقى العلاج، فيما قال المحلل في شبكة "سكاي" لوثار ماتيوس: "يبدو أن الأمر قد يكون أكثر خطورة"، قبل أن يخرج ويحلّ مكانه ناثانيال براون.

وبعد دقائق، شعر غنابري فجأة بألم في قدمه، واضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 31 رغم تلقيه العلاج، ليحلّ مكانه يوسيب ستانيشيتش. ومع بداية الشوط الثاني، أفاد معلّق "سكاي" فولف فوس بأن صيباري يعاني "مشكلة في الكاحل"، فيما تعرّض غنابري لـ"إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن".

كما تلقى حارس بايرن يوناس أوربيغ (23 عاماً) ضربة بركبة كارني تشوكويميكا في وجهه، خلال لقطة سجّل فيها جوب بيلينغهام هدفاً لدورتموند، ألغاه الحكم توبياس شتيلر بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي تسلل تشوكويميكا، وواصل أوربيغ اللعب بعد تلقيه العلاج. وفي الشوط الثاني، خرج الفرنسي مايكل أوليسيه مصاباً من دون احتكاك مع أي لاعب، بعدما بدأ يعرج وأشار إلى مقاعد البدلاء بحاجته إلى التبديل، ليحلّ مكانه لينارت كارل في الدقيقة 84.

وعلى صعيد النتيجة، افتتح لايمر التسجيل لبايرن في الدقيقة 38 من هجمة مرتدة سريعة، إثر تمريرة خاطئة من فيليكس نميشا، إذ تقدم أوليسيه بالكرة ومررها إلى لايمر، الذي تصدى كوبل لتسديدته الأولى قبل أن يتابعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 1-0. وعادل سيرهو غيراسي النتيجة لدورتموند في الدقيقة 60، قبل أن يعيد دايوت أوباميكانو التقدم لبايرن 2-1 في الدقيقة 66.

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