بعد وفاة والده... كيميش يكشف ما فعله بايرن من أجله

عبّر لاعب وسط كيميش عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من النادي والاتحاد الألماني والمقرّبين منه، بعد وفاة والده، مؤكداً أنّ وقوفهم إلى جانبه وإلى جانب عائلته ترك أثراً كبيراً لديه خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال كيميش، عقب مواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2، إنّ الدعم الذي تلقّاه من النادي والأشخاص الذين ساندوه والاتحاد الألماني، إضافة إلى كل من حضر مراسم جنازة والده، كان "مميزاً للغاية" بالنسبة إليه وإلى عائلته، مضيفاً: "لقد أظهر لي ذلك أنني في المكان الصحيح تماماً هنا".

وشكّلت المباراة عودة كيميش إلى الملاعب للمرة الأولى منذ وفاة والده، بعدما غاب عن المواجهات الثلاث الأخيرة للفريق بسبب الوفاة في دائرته العائلية المقربة.

وخاض اللاعب البالغ 31 عاماً المباراة مرتدياً شارة القيادة، في ظل غياب القائد بسبب الإصابة، وتولى مسؤولية قيادة فريقه في المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي .

وقدم كيميش أداءً لافتاً، إذ لمس 103 مرات وصنع ثلاث فرص، ليكون أحد أبرز عناصر فريقه خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل.