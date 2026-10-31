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رياضة

بعد وفاة والده... كيميش يكشف ما فعله بايرن من أجله

Lebanon 24
31-10-2026 | 17:11
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بعد وفاة والده... كيميش يكشف ما فعله بايرن من أجله
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عبّر لاعب وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من النادي والاتحاد الألماني لكرة القدم والمقرّبين منه، بعد وفاة والده، مؤكداً أنّ وقوفهم إلى جانبه وإلى جانب عائلته ترك أثراً كبيراً لديه خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال كيميش، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند التي انتهت بالتعادل 2-2، إنّ الدعم الذي تلقّاه من النادي والأشخاص الذين ساندوه والاتحاد الألماني، إضافة إلى كل من حضر مراسم جنازة والده، كان "مميزاً للغاية" بالنسبة إليه وإلى عائلته، مضيفاً: "لقد أظهر لي ذلك أنني في المكان الصحيح تماماً هنا".

وشكّلت المباراة عودة كيميش إلى الملاعب للمرة الأولى منذ وفاة والده، بعدما غاب عن المواجهات الثلاث الأخيرة للفريق بسبب الوفاة في دائرته العائلية المقربة.

وخاض اللاعب البالغ 31 عاماً المباراة مرتدياً شارة القيادة، في ظل غياب القائد مانويل نوير بسبب الإصابة، وتولى مسؤولية قيادة فريقه في المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي دورتموند.

وقدم كيميش أداءً لافتاً، إذ لمس الكرة 103 مرات وصنع ثلاث فرص، ليكون أحد أبرز عناصر فريقه خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

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