ركلة جزاء تُثير الجدل في مباراة ريال مدريد وراسينغ.. تسجيلات صوتية تكشف ما حصل!

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وبحسب التقرير، نشر ، بعد ساعات من المباراة، التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين حكم الساحة مونويرا مونتيرو وحكم الفيديو ميّا ألفينديث، والتي أوضحت أسباب إلغاء ركلة الجزاء.وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء بناءً على إشارة من مساعده، ما أثار لاحقاً احتجاجات واسعة من لاعبي راسينغ وجماهيره عقب إلغاء القرار.وخلال مراجعة اللقطة، طلب حكم الفيديو من مونويرا مونتيرو التوجه إلى الشاشة لإعادة تقييم الحالة، موضحاً أن تشواميني لعب بشكل متعمّد أولاً، قبل أن ترتد وتصطدم بيده بصورة عرضية.واستند القرار إلى تفسير تحكيمي يُعرف بمبدأ "لعب الكرة" (Play the Ball)، والذي ينطبق على الحالات التي يلعب فيها المدافع الكرة بصورة متعمّدة، ثم ترتد إلى يده أو ذراعه الموجودتين في وضعية طبيعية، من دون أن يُعدّ ذلك مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.وبعد مشاهدة الإعادات، أيّد حكم الساحة رأي غرفة الفيديو، مؤكداً أن لاعب راسينغ لم يلمس الكرة خلال اللقطة، وأن تشواميني كان اللاعب لعبها قبل ارتدادها إلى يده.وبناءً على ذلك، ألغى الحكم ركلة الجزاء، في قرار أثار جدلاً، فيما أظهر التسجيل الصوتي أن إلغاءها استند إلى اعتبار لمس اليد غير متعمّد وجاء نتيجة لعب المدافع الكرة بنفسه.