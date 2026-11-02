تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ركلة جزاء تُثير الجدل في مباراة ريال مدريد وراسينغ.. تسجيلات صوتية تكشف ما حصل!

Lebanon 24
02-11-2026 | 06:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ركلة جزاء تُثير الجدل في مباراة ريال مدريد وراسينغ.. تسجيلات صوتية تكشف ما حصل!
ركلة جزاء تُثير الجدل في مباراة ريال مدريد وراسينغ.. تسجيلات صوتية تكشف ما حصل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً جديداً كشفت فيه تفاصيل الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة ريال مدريد وراسينغ، بعدما ألغى الحكم ركلة جزاء احتُسبت لمصلحة الأخير، إثر لمسة يد على لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني، وذلك بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
Advertisement

وبحسب التقرير، نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد ساعات من المباراة، التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين حكم الساحة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وحكم الفيديو ميّا ألفينديث، والتي أوضحت أسباب إلغاء ركلة الجزاء.

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء بناءً على إشارة من مساعده، ما أثار لاحقاً احتجاجات واسعة من لاعبي راسينغ وجماهيره عقب إلغاء القرار.

وخلال مراجعة اللقطة، طلب حكم الفيديو من مونويرا مونتيرو التوجه إلى الشاشة لإعادة تقييم الحالة، موضحاً أن تشواميني لعب الكرة بشكل متعمّد أولاً، قبل أن ترتد وتصطدم بيده بصورة عرضية.

واستند القرار إلى تفسير تحكيمي يُعرف بمبدأ "لعب الكرة" (Play the Ball)، والذي ينطبق على الحالات التي يلعب فيها المدافع الكرة بصورة متعمّدة، ثم ترتد إلى يده أو ذراعه الموجودتين في وضعية طبيعية، من دون أن يُعدّ ذلك مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وبعد مشاهدة الإعادات، أيّد حكم الساحة رأي غرفة الفيديو، مؤكداً أن لاعب راسينغ لم يلمس الكرة خلال اللقطة، وأن تشواميني كان اللاعب الوحيد الذي لعبها قبل ارتدادها إلى يده.

وبناءً على ذلك، ألغى الحكم ركلة الجزاء، في قرار أثار جدلاً، فيما أظهر التسجيل الصوتي أن إلغاءها استند إلى اعتبار لمس اليد غير متعمّد وجاء نتيجة لعب المدافع الكرة بنفسه.
مواضيع ذات صلة
لقطة تثير الجدل... هل تجاهل فينيسيوس مورينيو بعد خسارة ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل استئناف المباريات.. مبابي يطمئن جماهير ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ركلة الجزاء.. أرتيتا ينتقد الحكم: شاهدتها 10 مرات
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 17:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الإسباني

الوحيد الذي

خوسيه لويس

لكرة القدم

الإسبانية

كرة القدم

خوسيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-11-02
Lebanon24
08:00 | 2026-11-02
Lebanon24
05:48 | 2026-11-02
Lebanon24
04:30 | 2026-11-02
Lebanon24
00:45 | 2026-11-02
Lebanon24
23:00 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24