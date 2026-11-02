أول تعليق رسمي من خلف الحبتور حول شراء نادي الزمالك.. ماذا قال؟

رد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رسميًا، على تقارير تحدثت عن نيته في شراء شركة الخاصة بنادي الزمالك المصري.

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وحسم رجل الأعمال خلف الحبتور موقف من شراء أسهم بشركة الكرة بنادي الزمالك، ونفى هذا الأمر جملة وتفصيلا.



وأصدر الحبتور بيانًا مساء اليوم الاثنين قال فيه: "تابعت باستغراب ما يتم تداوله مجدداً في بعض ومواقع التواصل الاجتماعي عن نيتي شراء نادي ‫الزمالك المصري، أو تقديم عروض مالية للاستثمار في شركة كرة القدم التابعة له".



وأضاف: "أود أن أوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقاً، ولا أساس لها من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد. فلم أتقدم بأي عرض لشراء النادي أو الاستثمار فيه، ولم أدخل في أي مفاوضات بهذا الشأن، وكل ما يُنشر عن مبالغ مالية أو اتفاقات مزعومة لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".



وتابع: "أنا محب للرياضة، وأكنّ كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العريق، ولكل الأندية الرياضية وجماهيرها. كما أنني حريص دائماً على دعم الشباب المصري وتشجيع إنجازاته، وهو ما عبّرت عنه عملياً من خلال مبادراتنا لدعم الرياضة، ومنها تكريم المنتخب المصري بعد أدائه المشرّف في كأس العالم، لكن دعم الرياضة والشباب شيء، والاستثمار في أندية كرة القدم وإدارتها شيء آخر تماماً. فأنا لا أملك استثمارات في هذا المجال، ولا أدّعي امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة الأندية الرياضية وتطويرها، وليست لديّ أي خطط للدخول فيه".