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رياضة

مهرجان رياضي في الجنوب تكريماً لشهيد الجيش محمد فرحات

Lebanon 24
02-11-2026 | 11:25
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مهرجان رياضي في الجنوب تكريماً لشهيد الجيش محمد فرحات
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أقام اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم، برعاية رئيسه إبراهيم دبوق، المهرجان الرياضي السنوي الثاني تكريماً لشهيد الجيش المقدم محمد فرحات، تحت شعار "شهداؤنا فخرنا"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات التربوية والرياضية، وبمشاركة الفنان معين شريف، وحضور فاعليات رسمية وبلدية وعائلة الشهيد.
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وأكد دبوق، في كلمة خلال المهرجان، أن المناسبة تحمل طابعاً شخصياً بالنسبة إليه، نظراً إلى علاقة الصداقة التي جمعته بالشهيد فرحات، مشدداً على أهمية الرياضة في تعزيز التضامن والمحبة بين الشباب، ومجدداً تقديره لتضحيات الجيش اللبناني.

ودعا إلى دعم الأندية والأكاديميات الرياضية في الجنوب، والاهتمام بالفئات العمرية والمواهب الشابة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة.

واختُتم المهرجان بمباراة جمعت فريقي الصرفند وطيردبا، بمشاركة الفنان معين شريف، وانتهت بالتعادل، قبل تسليم كأس المهرجان إلى عائلة الشهيد فرحات، وتقديم دروع تقديرية وميداليات للمشاركين.
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رياضة

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الجيش اللبناني

محمد فرحات

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