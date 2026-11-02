مهرجان رياضي في الجنوب تكريماً لشهيد الجيش محمد فرحات

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أقام اتحاد الجنوب الفرعي ، برعاية رئيسه إبراهيم دبوق، المهرجان الرياضي السنوي الثاني تكريماً لشهيد الجيش المقدم ، تحت شعار "شهداؤنا فخرنا"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات التربوية والرياضية، وبمشاركة الفنان ، وحضور فاعليات رسمية وبلدية وعائلة الشهيد.وأكد دبوق، في كلمة خلال المهرجان، أن المناسبة تحمل طابعاً شخصياً بالنسبة إليه، نظراً إلى علاقة الصداقة التي جمعته بالشهيد ، مشدداً على أهمية الرياضة في تعزيز التضامن والمحبة بين الشباب، ومجدداً تقديره لتضحيات .ودعا إلى دعم الأندية والأكاديميات الرياضية في الجنوب، والاهتمام بالفئات العمرية والمواهب الشابة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة.واختُتم المهرجان بمباراة جمعت فريقي وطيردبا، بمشاركة الفنان معين شريف، وانتهت بالتعادل، قبل تسليم كأس المهرجان إلى عائلة الشهيد فرحات، وتقديم دروع تقديرية وميداليات للمشاركين.