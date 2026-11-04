"لؤلؤة" الهلال .. من هو مشعل الداوود المطلوب في أوروبا؟

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وكشفت التقارير عن اهتمام ناديين سعوديين ونادٍ أوروبي بالحصول على خدمات اللاعب المولود عام 2008؛ ما يفتح الباب أمام خوض تجربة احترافية خارجية قد تمثل محطة مهمة في مسيرته.



وُلد مشعل الداوود في 8 شباط 2008، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طوله نحو 182 سم، ويعتمد على قدمه اليمنى.



وبدأ الداوود رحلته الكروية في أكاديمية مهد الرياضية، قبل الانتقال إلى الهلال عام 2025، إذ تدرّج في الفئات السنية ولفت الأنظار بإمكاناته الدفاعية. خطف المدافع السعودي الشاب الداوود، موهبة الهلال الصاعدة، الأنظار بعدما دخل دائرة اهتمام 3 أندية، بينها نادٍ ، في ظل الرهان على قدراته ليكون أحد أبرز المدافعين السعوديين خلال السنوات المقبلة.وكشفت التقارير عن اهتمام ناديين سعوديين ونادٍ أوروبي بالحصول على خدمات اللاعب المولود عام 2008؛ ما يفتح الباب أمام خوض تجربة احترافية خارجية قد تمثل محطة مهمة في مسيرته.وُلد مشعل الداوود في 8 شباط 2008، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طوله نحو 182 سم، ويعتمد على قدمه اليمنى.وبدأ الداوود رحلته الكروية في أكاديمية مهد الرياضية، قبل الانتقال إلى الهلال عام 2025، إذ تدرّج في الفئات السنية ولفت الأنظار بإمكاناته الدفاعية.

وحصل المدافع الشاب على فرصة الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول في الموسم الماضي، بعد إصابة علي لاجامي، ليبدأ خطواته الأولى نحو اكتساب خبرة اللعب مع الكبار رغم صغر سنه.



وشارك الداوود في مسيرة فرق الفئات السنية بالنادي، كما حصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول، ليصبح أحد الأسماء الشابة التي يراهن عليها الهلال في مركز الدفاع.

ويمنح اهتمام نادٍ أوروبي بالداوود اللاعب فرصة محتملة لخوض تجربة مختلفة، والاحتكاك بمدارس كروية متقدمة في مرحلة مبكرة من مسيرته.



ويترقب مستقبل المدافع الشاب موقف الهلال من هذه الاهتمامات، خاصة مع وجود منافسة سعودية على ضمه، فيما يبقى الاحتراف خيارًا طموحًا قد يشكل نقلة مهمة في مشواره الكروي. (إرم نيوز)