وائل عرقجي يطلق شراكة رياضية جديدة ويوجّه رسالة إلى شباب لبنان

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أعلن نجم كرة السلة ، مؤسس نادي "The Revive Club"، وأنطوني أبو أنطون، مؤسس شركة "Artists and More"، توقيع شراكة تجمع النادي الواقع على الواجهة البحرية في بالشركة المتخصصة في الترفيه، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد في بيروت، حيث شدد الطرفان على أهمية النشاط البدني في تنمية الانضباط والثقة بالنفس وروح العمل الجماعي، فضلاً عن تعزيز قدرة الشباب على مواجهة التحديات.وبموجب الشراكة، تتولى شركة "Artists and More" إدارة قاعة مخصصة للتمارين عالية الكثافة (HIIT) داخل النادي، في خطوة توسّع نشاطها من قطاع الترفيه إلى .وأكد أن الرياضة أسهمت في تغيير طريقة تفكيره وعمله، معتبراً أن الشراكة الجديدة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من الشباب وتشجيعهم على اعتماد نمط حياة نشيط.، شدد أبو أنطون على أهمية توفير مساحات تتيح للشباب تحدي أنفسهم ضمن بيئة داعمة ومحفّزة.ووجّه عرقجي وأبو أنطون رسالة مشتركة إلى الشباب اللبناني ورواد الأعمال، دعوا فيها إلى البقاء والاستثمار والإبداع في ، مؤكدين أن "مستقبل سيبنيه من يختارون البقاء والإبداع والإيمان به".