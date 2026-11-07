أزمة النتائج تضع فونيس تحت الضغط... ومصيره ليس بيده

يواجه مدرب ملقة خوانفران فونيس مرحلة صعبة مع الفريق، في ظل تراجع النتائج واحتلاله المركز الأخير في ، لكنه يؤكد أنه لا يشغل نفسه بمصيره الشخصي، وأن تركيزه ينصبّ على مساعدة الفريق للخروج من أزمته.

وبحسب ما أورده موقع "ماركا"، فإن فونيس يتعامل مع مستقبله باعتباره قراراً يعود إلى ، مؤكداً استعداده للبقاء في خدمة ملقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط مع استمرار غياب الانتصارات.

وكان المدرب قد أكد شعوره بدعم إدارة النادي وقربها منه، مشيراً إلى أنه يلمس الثقة التي تمنحه إياها، ليس فقط تجاهه، بل أيضاً تجاه الجهاز الفني واللاعبين. وقال إنه يفضّل التركيز على الأمور التي تقع ضمن مسؤوليته، وترك القرارات الأخرى لأصحابها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه ملقة بداية موسم صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في أول 11 جولة، مكتفياً بخمسة تعادلات مقابل ست هزائم، ليجمع خمس نقاط من أصل 33 ممكنة.

ويخوض الفريق مواجهة مهمة أمام راسينغ سانتاندير، السبت، على ملعب "لا روساليدا"، في مباراة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة إلى مستقبل الجهاز الفني، وسط ترقب لما ستؤول إليه النتائج.

وكان فونيس قد قاد ملقة إلى الصعود إلى الدرجة الأولى، وجدد النادي عقده حتى عام 2028، في آذار الماضي، إلى جانب المدير الرياضي لورين خواروس.