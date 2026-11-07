تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أزمة النتائج تضع فونيس تحت الضغط... ومصيره ليس بيده

Lebanon 24
07-11-2026 | 11:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة النتائج تضع فونيس تحت الضغط... ومصيره ليس بيده
أزمة النتائج تضع فونيس تحت الضغط... ومصيره ليس بيده photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يواجه مدرب ملقة خوانفران فونيس مرحلة صعبة مع الفريق، في ظل تراجع النتائج واحتلاله المركز الأخير في الدوري الإسباني، لكنه يؤكد أنه لا يشغل نفسه بمصيره الشخصي، وأن تركيزه ينصبّ على مساعدة الفريق للخروج من أزمته.

وبحسب ما أورده موقع "ماركا"، فإن فونيس يتعامل مع مستقبله باعتباره قراراً يعود إلى إدارة النادي، مؤكداً استعداده للبقاء في خدمة ملقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط مع استمرار غياب الانتصارات.

وكان المدرب قد أكد شعوره بدعم إدارة النادي وقربها منه، مشيراً إلى أنه يلمس الثقة التي تمنحه إياها، ليس فقط تجاهه، بل أيضاً تجاه الجهاز الفني واللاعبين. وقال إنه يفضّل التركيز على الأمور التي تقع ضمن مسؤوليته، وترك القرارات الأخرى لأصحابها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه ملقة بداية موسم صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في أول 11 جولة، مكتفياً بخمسة تعادلات مقابل ست هزائم، ليجمع خمس نقاط من أصل 33 ممكنة.

ويخوض الفريق مواجهة مهمة أمام راسينغ سانتاندير، السبت، على ملعب "لا روساليدا"، في مباراة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة إلى مستقبل الجهاز الفني، وسط ترقب لما ستؤول إليه النتائج.

وكان فونيس قد قاد ملقة إلى الصعود إلى الدرجة الأولى، وجدد النادي عقده حتى عام 2028، في آذار الماضي، إلى جانب المدير الرياضي لورين خواروس.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
استثمارات بمليارات الدولارات تضع كوشنر تحت المساءلة القضائية
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يحافظ القلب على نشاطه تحت الضغط؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لن أستقيل تحت الضغط الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تجربة محلية تكسر أزمة التفاح... والنتائج تلفت الأنظار
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

إدارة النادي

الرياض

التركي

رياضي

الترك

سانتا

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-11-07
Lebanon24
14:15 | 2026-11-07
Lebanon24
14:05 | 2026-11-07
Lebanon24
11:00 | 2026-11-07
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07
Lebanon24
09:32 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24