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رياضة

الصفاء يضرب برباعية ويواصل الصدارة بالعلامة الكاملة

Lebanon 24
07-11-2026 | 14:05
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الصفاء يضرب برباعية ويواصل الصدارة بالعلامة الكاملة
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واصل الصفاء انطلاقته المثالية في الدوري اللبناني لكرة القدم، محققاً فوزه السادس توالياً على حساب طرابلس الرياضي برباعية نظيفة، ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة.

وأقيمت المباراة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن المرحلة السادسة من النسخة الـ67 للدوري.

وسجّل أهداف الصفاء أداما دياو في الدقيقة 12، وتيديان كامارا في الدقيقة 23، ويوجين في الدقيقة 55، ومحمد قدوح في الدقيقة 90.

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