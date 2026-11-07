الصفاء يضرب برباعية ويواصل الصدارة بالعلامة الكاملة

واصل الصفاء انطلاقته المثالية في الدوري اللبناني ، محققاً فوزه السادس توالياً على حساب الرياضي برباعية نظيفة، ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة.

وأقيمت المباراة في مجمع الرياضي في ، ضمن المرحلة السادسة من النسخة الـ67 للدوري.

وسجّل أهداف الصفاء أداما دياو في الدقيقة 12، وتيديان كامارا في الدقيقة 23، ويوجين في الدقيقة 55، ومحمد قدوح في الدقيقة 90.